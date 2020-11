Samuca anuncia city tour em áreas verdes de Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 16:08 horas

Tarifa Comercial Zero vai circular gratuitamente aos domingos pelos parques e espaços de lazer naturais

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda vai iniciar neste domingo, dia 29, o projeto ‘Citytour em Volta: Rota dos Parques’. O ônibus elétrico vai circular gratuitamente todos os domingos entre as áreas naturais da cidade, como o Zoológico Municipal (Zoo-VR), o Parque Natural Volta Redonda, o Jardim Botânico e o Parque do Ingá. O objetivo é facilitar o acesso das pessoas aos espaços verdes e de lazer da cidade. O prefeito Samuca Silva (PSC) anunciou a novidade em post em suas redes sociais.

Inicialmente, serão três saídas do ponto do Tarifa Comercial Zero localizado no bairro Retiro: uma de manhã, às 8h, e outra à tarde, às 12h30. Haverá ainda uma terceira saída, às 15h30, com o objetivo de buscar os visitantes que passaram seu dia nos parques.

“Esses horários permitem que uma pessoa saia de casa e passe a manhã no zoológico, e a tarde no Jardim Botânico, ou que passe o dia todo no Parque Volta Redonda, por exemplo. É importante que antes de sair de casa, os moradores se atentem aos horários e regras de funcionamento de cada local, como o zoológico, que necessita de agendamento”, ressaltou a diretora de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), Débora Cândido.

O itinerário do ‘Citytour em Volta: Rota dos Parques’ será: Retiro, Vila Santa Cecília, Zoo-VR, Parque Natural Volta Redonda, Jardim Botânico, Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, retornando ao Retiro. O trajeto completo terá entre 2h30 e 3h e os horários poderão ser ajustados nos próximos domingos, conforme a demanda.

O embarque poderá ser feito nos pontos do Tarifa Comercial Zero do Retiro e da Vila, além das entradas dos parques e áreas naturais do itinerário, respeitando as medidas de proteção contra a Covid-19: lotação de 33 lugares e aferição de temperatura na entrada, em função da pandemia.

“Esse formato de city tour é comum em destinos turísticos como Curitiba (PR), Balneário Camboriú (SC) e Gramado (RS). É uma forma muito legal de o morador da cidade se deslocar para as áreas naturais e aqui ainda será gratuitamente. Também é uma opção para quem é de fora conhecer a cidade. Já recebemos muitas pessoas que vem a trabalho e agora temos mais opções para lazer”, contou Débora Cândido.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento econômico e Turismo, Rogério Loureiro, há muito tempo os moradores de Volta Redonda pedem espaços de lazer em áreas naturais. “É muito importante gerar qualidade vida para a população e, com essa iniciativa, estamos somando forças ao excelente trabalho da secretaria de Meio Ambiente. Agora temos novas áreas de lazer na natureza e as pessoas podem chegar a elas com tranquilidade e conforto no Tarifa Comercial Zero”, afirmou Loureiro.

Confira os dias e horários de funcionamento de cada área verde do roteiro:

– Jardim Botânico Municipal Antonieta Barreira Cravo: de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

– Parque Natural Volta Redonda: de sexta-feira a domingo, das 9h às 16h.

– Zoológico Municipal: de terça a domingo, das 9h às 16h (com agendamento que pode ser feito no link https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register ou no Centro de Informações Turísticas de Volta Redonda (CITVR), na Vila Santa Cecília.

– Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá: de segunda a domingo, das 8h às 17h. O centro de visitantes encontra-se em obras, mas o visitante pode percorrer as trilhas.

Veja algumas dicas sobre o que fazer em cada área verde:

– Jardim Botânico: ideal para passear com a família, possui churrasqueiras, quiosques, redário, fonte de piso para um refrescante banho, pista de patins e parquinho com brinquedos acessíveis. Leve seus lanches, redes e grelhas de churrasco e aproveite.

– Parque Natural Volta Redonda: indicado para trilhas e caminhadas, onde o visitante pode subir até os mirantes ou curtir com tranquilidade o lago e o deck de madeira, ou ainda se divertir nas duas quadras de areia. Vá com roupas e calçados confortáveis e leve lanche e água.

– Zoológico Municipal: Se você já agendou sua visita, é só curtir com a família. Lá você encontra lanches, almoço e outras guloseimas, mas também tem ótimos espaços para um piquenique.

– Parque do Ingá: ideal para trilhas e caminhadas, é visitado por muitos ciclistas. Vá com roupas e calçados confortáveis e leve lanche e água.