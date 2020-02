Samuca assina ordem para a reforma do Centro-Dia

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 21:47 horas

Com a obra, serviço será ampliado, aumentando em 50% o número de atendimentos; essa é mais uma ação do Programa ‘Orgulho de Volta’

Volta Redonda – O Centro-Dia de Atendimento à Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares passará por uma reforma geral. A Ordem de Serviço que dará início as obras foi assinada nesta sexta-feira, dia 28. Com a conclusão da obra, o serviço será ampliado, aumentando em 50% o número de atendimento. Essa foi mais uma ação do programa ‘Orgulho de Volta’.

O local vai receber reestruturação do telhado, incluindo substituição da estrutura metálica e forro do teto, com serviço de impermeabilização; novo revestimento de paredes e piso; além de pintura geral. O prazo para conclusão da obra é de seis meses.

Para o prefeito Samuca Silva, esse é o momento de Volta Redonda, onde os investimentos estão sendo feitos para quem mais precisa. “A zeladoria é importante, é o que todo mundo vê. Só que mais importante que isso é ter um Restaurante Popular, é reformar o Centro de Alzheimer, é ter escolas com atendimento especializado. E tudo com recursos próprios. Isso mostra que nós fazemos uma gestão de eficiência”, afirmou Samuca.

O secretário de Ação Comunitária, Ailton Carvalho, comentou que o Centro-Dia faz parte da política pública de assistência social do município. “Assistência social não ajuda ninguém, ela é um direito garantido na constituição. Nós ajudamos as pessoas a acessarem seus direitos. Estar aqui hoje é muito importante, ainda mais sabendo da necessidade dessa reforma”, disse.

De acordo com Célia Regina da Silva Pinheiro a doença da mãe, Maria Izabel da Silva Pinheiro, de 77 anos, parou de progredir depois que ela começou a frequentar o Centro-Dia, há 4 anos. “Ela teve estabilidade e o quadro não avançou. Ela participa de várias atividades e é muito bem cuidada”, contou Célia.

O Centro-Dia de Atendimento à Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares fica na Rua Quinhentos e Quarenta e Seis, nº 101, Jardim Paraíba e oferece um conjunto de atividades variadas e interdisciplinares, com objetivo de promover a convivência e ampliar as relações sociais, evitando o isolamento social e a sobrecarga familiar. As atividades coletivas são coordenadas por assistente social, psicólogo, educador físico e fisioterapeuta. O serviço ainda fornece três refeições ao dia e prevê transporte gratuito para os idosos, seguindo critérios de inclusão e necessidade das famílias.

Volta Redonda amplia emissão de alvarás

Desde a implantação do Regin (Registro Mercantil Integrado) pela Prefeitura de Volta Redonda em março de 2017, o município contabilizou 4.889 alvarás de funcionamento emitidos para empresas até janeiro deste ano. Prestes a completar três anos de operação, o Regin contribui para agilizar o atendimento e ampliar a desburocratização na implantação de novas empresas.

“Criamos o Alvará Fácil que, para empresas de baixo risco, por exemplo, o documento seja emitido na hora. Outro avanço foi o decreto que reconhece o certificado do MEI (Microempreendedor Individual) como alvará. Com a abertura mais rápida de empresas, mais ágeis são as contratações e a movimentação da economia”, acrescentou o prefeito Samuca Silva.

A agilidade na emissão de alvará pelo Regin passa também pela ampliação no horário de atendimento e pela rapidez quando a atividade necessita de fiscalização. Estão integrados ao sistema do Regin, a Junta Comercial, o Registro Civil da Pessoa Jurídica, a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda Estadual e a Prefeitura de Volta Redonda.

Além do Regin e do Alvará Fácil, a prefeitura investiu em outras ações de incentivo ao microempreendedorismo, como o Espaço do MEI – um canal online que pode ser acessado no site www.voltaredonda.rj.gov.br e onde microempreendedores podem cadastrar seus serviços e a população pode encontrar esses profissionais.

Essas medidas implantadas refletem na geração de empregos na cidade. Nos últimos três anos, o município recuperou 3.590 postos de trabalho dos 9.681 fechados no período entre 2013 e 2016. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e reforçam Volta Redonda como a maior geradora de empregos do estado.

“Com mais empresas sendo abertas, maior também é a arrecadação municipal para investimos em melhorias para a população. É um trabalho em conjunto que beneficia todo mundo”, acrescentou Samuca Silva, que recebeu o Prêmio Nacional Prefeito Empreendedor, do Sebrae, após conquista na categoria ‘Inclusão Produtiva e apoio ao Microempreendendor Individual’.