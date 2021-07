Samuca assume secretaria do diretório estadual do Podemos

Matéria publicada em 12 de julho de 2021, 17:52 horas

Volta Redonda – O ex-prefeito Samuca Silva assumiu a secretaria-geral do diretório estadual do Podemos, partido ao qual se filiou a convite de seu tradicional aliado político, o senador Álvaro Dias, da presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, e do vice presidente nacional Eduardo Machado.

O ex-prefeito afirmou ainda que pretende se dedicar à reestruturação do partido no Estado do Rio:

– Por enquanto minhas prioridades são Volta Redonda e a reorganização do Podemos, para que a gente tenha um partido identificado com as expectativas da população do Estado – disse.

Samuca está conversando com algumas lideranças regionais e locais, mas ainda evita mencionar nomes, a pedido das pessoas com quem está dialogando.

O ex-prefeito evitou confirmar ou descartar sua candidatura em 2022. Segundo ele “é um assunto para se pensar ao longo do caminho”.

Segunda filiação

Samuca se filiou pela primeira vez ao Podemos em julho de 2017, durante uma reunião aberta na Câmara de Dirigentes Lojistas, no Aterrado. Na ocasião, Samuca também fazia parte das executivas nacional e estadual da legenda.

Em setembro de 2018, Samuca confirmou que iria sair do Podemos, mantendo o apoio então candidato a presidência pelo partido Álvaro Dias. O prefeito já tinha atritos com o senador Romário, candidato do Podemos a governador do Estado do Rio. O “Baixinho” teria manobrado para tirar o prefeito do comando do partido em Volta Redonda.

Na ocasião, Samuca declarou apoio ao candidato ao governo do Estado do Rio, Eduardo Paes, que é do DEM. Com isso, o coordenador da campanha de Romário determinou a expulsão de Samuca do Podemos. mas o ex-prefeito já havia pedido a desfiliação do partido.