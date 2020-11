Samuca caminha pela 207 e fala sobre ampliação do Tarifa Comercial Zero

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 17:02 horas

Volta Redonda – O candidato a reeleição a prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, e a candidata a vice-prefeita, Fátima Martins, realizaram mais uma caminhada nesta sexta-feira, dia 13. O ato de campanha foi feito na 207 entre meio-dia e 14 horas. Durante a caminhada, os dois conversaram com os moradores e comerciantes, além de apresentarem propostas para os próximos quatro anos.

Samuca ressaltou a proposta de ampliação do Tarifa Comercial Zero, projeto que interliga os centros comerciais da cidade através de três ônibus elétricos. Atualmente os ônibus fazem a ligação da Avenida Amaral Peixoto, Aterrado, Retiro, Vila Santa Cecília e shopping Park Sul.

“O Tarifa Comercial Zero é um sucesso em Volta Redonda. Circulando por quatro centros comerciais, são 30 mil pessoas por mês que são transportadas gratuitamente e através de veículos que não poluem, elétricos, com ar-condicionado e novos”, disse o candidato a reeleição.

Para os próximos anos, Samuca disse que o projeto será ampliado para os bairros 207 e Santo Agostinho. “Teremos assim um dos maiores centros comerciais a céu aberto do Brasil, com uma interligação entre eles por um transporte gratuito. Isso é respeito ao comércio local, fomenta a economia e beneficia os passageiros”, completou.

Samuca lembrou que os projetos do Tarifa Comercial Zero, Rua de Compras, Alvará Fácil, entre outros, ajudaram a cidade a ser a que mais gerou empregos no Estado do Rio em 2018 e 2019, segundo dados do Ministério da Economia