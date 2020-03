Samuca Silva cria coordenadoria específica para obras de asfaltamento

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 21:28 horas

Órgão fica subordinado à secretaria municipal de Projetos Especiais e Captação de Recursos; cidade vai investir R$ 15 milhões com recursos próprios

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda conta agora com a Coordenadoria de Recuperação de Vias Públicas, subordinada à secretaria municipal de Projetos Especiais e Captação de Recursos. O novo órgão foi montado com pessoal já existente, e o objetivo é coordenar esforços para recuperar as vias urbanas, já que os problemas com a pavimentação são, de acordo com o governo municipal, uma das principais demandas da população.

Para fazer os trabalhos de maior porte, a administração contratou uma empresa especializada no assunto, que já está fazendo o recapeamento de algumas vias na região do Retiro e vão estender os trabalhos a outras áreas da cidade assim que as condições do tempo permitirem. Os investimentos, que serão feitos com recursos próprios do município, são da ordem de R$ 15 milhões.

A estimativa da prefeitura é que, em quatro meses, as vias da cidade estejam com seu pavimento recuperado.

As ações de recapeamento asfáltico que a Prefeitura de Volta Redonda vem desenvolvendo estão encontrando um obstáculo que não pode ser controlado: o clima. O verão muito chuvoso está fazendo com que a recomposição das ruas demore mais do que o esperado, e o motivo é que é preciso esperar que vários dias de tempo aberto tenham se passado antes de iniciar o trabalho.

No entanto, a chuva após o asfaltamento não é o principal problema: quando é usada a massa quente, em poucas horas depois da compactação a superfície estará curada (termo técnico que significa que o asfalto está consolidado). O problema é com a chuva antes do asfaltamento. O asfalto aplicado sobre uma base úmida tende a se deteriorar rapidamente, mesmo que faça tempo bom depois.

Como 2020 está apresentando uma quantidade de chuvas quase 70% maior do que a esperada para o verão, as dificuldades estão sendo grandes. As informações da prefeitura são de que os serviços de meteorologia esperam que, na próxima semana, o tempo comece a melhorar, dando condições para que os trabalhos sejam realizados.

O secretário municipal de Projetos Especiais e Captação de Recursos, Joselito Magalhães, destacou que o trabalho que a prefeitura está executando não pode ser chamado de “operação tapa-buraco”:

– Não estamos simplesmente cobrindo o buraco com asfalto e compactando. Isso é um procedimento que dura pouco e acaba precisando ser refeito no curto prazo. Estamos fazendo um trabalho que inclui a preparação da base, para que o asfalto colocado tenha durabilidade. Demora um pouco mais, mas no médio prazo acabamos economizando tempo e dinheiro – diz Joselito.