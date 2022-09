Samuca diz que Piraí é fundamental para o Polo Metalmecânico da região

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 17:32 horas

Sul Fluminense – O candidato a deputado federal, Samuca Silva (União Brasil), passou a terça-feira, 13, em intensa agenda de campanha na cidade de Piraí, onde se reuniu com eleitores e percorreu ruas e bairros da cidade. Entre os principais temas abordados, a necessidade de ampliar os serviços de saúde, recursos para aplicação nas estradas vicinais e fiscalizar os contratos para a tão sonhada nova pista de subida e descida da Serra das Araras, além do Polo Metalmecânico e a geração de empregos na cidade.

Pela manhã, Samuca, acompanhado de apoiadores, visitou o distrito de Arrozal, que faz divisa com Volta Redonda e Pinheiral. No local, o candidato a deputado federal conversou com moradores e recebeu muitas manifestações de apoio. Samuca falou sobre a implantação do Polo Metalmecânico e o impacto que ele terá para a população do distrito.

“Temos que colocar o estado do Rio no mapa dos incentivos fiscais na cadeia produtiva do aço. A proximidade de Arrozal com a Dutra vai favorecer e muito a comunidade do distrito. O local pode ganhar empregos para os moradores e melhorar a infraestrutura de saúde, educação, transporte e lazer”, disse Samuca.

O ex-prefeito de Volta Redonda também explicou que a cadeia do aço pode gerar benefícios a outras localidades de Piraí, pelo fato de o município já ter potencial de atrair a instalação de novas empresas.

“Piraí tem um dos maiores territórios cortados pela Rodovia Presidente Dutra. Somente isso já é uma grande vantagem na atração de empresas em busca de um ambiente propício para esse momento. Como deputado, vou buscar os incentivos necessários, com base na Lei do Aço, e tornar o Polo Metalmecânico uma realidade em todo Sul Fluminense”, comentou Samuca.

Dentro dessa nova perspectiva, o candidato a deputado federal, Samuca Silva, explicou que será importante buscar recursos em Brasília para ampliar a infraestrutura da cidade para atender, também, os distritos, como forma de incentivar os pequenos produtores a aproveitarem todo o movimento de desenvolvimento gerado pelo futuro Polo. E uma prioridade, como parlamentar, será cobrar do Governo Federal e fiscalizar a concessionária para que as novas pistas de descida e subida da Serra das Araras saiam do papel.

“Os acessos aos distritos, as estradas vicinais, podem, sim, ser melhoradas. E, paralelo a isso, é fundamental que a Dutra, enfim, ganhe uma nova pista na Serra das Araras. Não se pode mais ter a principal rodovia do país, tendo seu trânsito todo interrompido sempre que ocorre um acidente. Vou cobrar do governo e da concessionária”.

Saúde

O candidato, Samuca, também falou com moradores sobre recursos destinados à saúde. Lembrou que o Hospital Regional foi um ganho para toda a região, incluindo Piraí, e que pretende destinar verbas para ampliar os atendimentos primários e que o hospital tenha atendimento prioritário para as cidades do Sul Fluminense.

“Existem recursos disponíveis no orçamento federal, só que é preciso um representante da região em Brasília para buscar esse dinheiro, tão necessário no atendimento a essa parcela da população de Piraí e região. O reforço do serviço do SAMU também é fundamental, não só em Piraí, como em todo Sul Fluminense. Precisamos aumentar a quantidade de ambulâncias na região”, finalizou Samuca.