Samuca diz que Polo Metalmecânico vai ser importante para morador de Pinheiral

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 18:21 horas

Em visita à cidade, Samuca Silva conversou com eleitores e lembrou que o projeto criado por ele vai contribuir para gerar empregos aos moradores locais

Pinheiral – Em agenda de campanha nesta quarta-feira, 24/08, o ex-prefeito de Volta Redonda e candidato a deputado federal pelo União Brasil, Samuca Silva, esteve no município de Pinheiral, onde se reuniu com correligionários e eleitores para falar de propostas e projetos para o município. Na pauta, a implantação do Pólo Metalmecânico, projeto idealizado por Samuca quando esteve à frente da Prefeitura de Volta Redonda e aguarda definição do governo estadual para começar a sair do papel.

Samuca falou sobre a abrangência que o projeto terá, com papel fundamental no desenvolvimento econômico da região para os próximos anos, gerando impacto grande no crescimento de Pinheiral. “O Polo Metalmecânico vai criar uma nova dinâmica econômica para as cidades. Ainda mais em Pinheiral, pela proximidade com os empreendimentos que serão erguidos com a implantação do projeto”.

O candidato destacou que vai buscar, como deputado federal, desatar os nós que ainda impedem a atração de novas e grandes empresas para a região, além de viabilizar a criação definitiva do polo. “Temos uma missão de gerar empregos. E, para isso, é preciso buscar apoio dos governos Federal e Estadual para melhorar o ambiente de negócios, por meio de atualização de legislação e viabilização dos incentivos necessários”, explicou Samuca.

Samuca Silva também lembrou das necessidades latentes do município e disse que, na Câmara Federal, vai buscar ajudar a Prefeitura de Pinheiral receber investimentos e recursos importantes para a cidade.

“Quando fui prefeito, vi de perto a dificuldade de Pinheiral em relação à saúde, com a população buscando muito os serviços em Volta Redonda. Quero ajudar o prefeito a ampliar e reforçar toda a sua rede de atendimento aos cidadãos e brigar para aumentarmos o quantitativo de ambulâncias do SAMU, não só para Pinheiral, mas para todas as cidades do Sul Fluminense”, disse o ex-prefeito.

Em contato com as pessoas no comércio de Pinheiral, Samuca foi cumprimentado por moradores que lembraram dos investimentos viários que foram feitos entre a cidade e a vizinha Volta Redonda, como a inauguração da Rodovia do Contorno e o novo asfalto no bairro Três Poços, melhorando também o acesso dos moradores pinheiralenses.