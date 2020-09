Samuca diz que terceirizados de higienização do HSJB receberão nesta sexta

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 19:23 horas

Prefeito destaca que nova empresa terceirizada assumirá na segunda, aproveitando todo o pessoal

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou, em transmissão ao vivo pelo Facebook, que as funcionárias da empresa terceirizada de higienização do Hospital São João Batista (HSJB) vão receber seus salários nesta sexta (25). Samuca pediu desculpas pela demora no pagamento e informou que o motivo do atraso foi a transição dos dos hospitais para a administração do município, com a saída das OS. Segundo ele, houve um auditoria nas contas dos dois hospitais.

Samuca também informou que uma nova empresa de higienização vai assumir na segunda-feira (28), mas garantiu que todos os empregados serão reaproveitados pelo novo empregador. O prefeito pediu que os trabalhadores tenham à mão seus documentos para a admissão na nova empresa.

Flexibilizações

O prefeito afimou que as medidas de flexibilização que ele acordou com o Ministério Público na semana passada ainda estão aguardando a homologação judicial para que possam entrar em vigor. As medidas que dependem da decisão do juiz são as seguintes:

Campos de futebol – As atividades vão retornar com a condição de que bares próximos aos campos fechem uma hora antes dos jogos e só reabram uma hora depois.

Feiras livres – Vão retornar aos locais e dias de antes da pandemia, mantidas as medidas preventivas e proibido o uso de provadores de roupas. Neste caso, o prefeito lembrou que foi procurado pelos feirantes e que vai se reunir com eles na semana que vem.

Clubes – As atividades vão retornar, com as devidas medidas de segurança e regras restritivas.

Zoológico Municipal e Parque Natural Municipal – Serão reabertos ao público para visitação com agendamento prévio e limite de 40 pessoas na parte da manhã e 40 na parte da tarde em cada estabelecimento.

Escolas públicas –Ficarão fechadas até o fim de 2020. Haverá discussões com uma força-tarefa multidisciplinar para que seja possível reabrir em fevereiro do ano que vem. As escolas particulares são objeto de discussão separada com o objetivo de reabrirem ainda em 202o.

Sobre os salões de festa, o prefeito afirmou que protocolou uma proposta de acordo, que ainda não foi aprovada pelo Ministário Público.

Hospital de Campanha

A prefeitura continua negociando a desmobilização do Hospital de Campanha. Samuca destacou que montou o estabelecimento com a esperança de que ele nunca precisasse ser usado na totalidade, e conseguiu que a ocupação máxima fosse de 20%. No momento, o local está vazio e o prefeito espera que o Ministério Público aceite a substituição do Hospital de Campanha por 80 leitos na rede municipal.