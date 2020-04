Samuca diz que vai preservar leitos para a população de Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 18:52 horas

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, afirmou nesta quarta-feira, dia 29, que não vai medir esforços para garantir que a cidade não tenha um colapso na rede de saúde e tenha leitos para atendimento da população do município. Volta Redonda, segundo Samuca, não está medindo esforços para achatar a curva de contaminação da Covid-19, o Novo Coronavírus, e ainda preparar unidades hospitalares para atendimento de possíveis contaminados.

Mesmo com todas as medidas de restrição, Volta Redonda tem 395 casos confirmados de coronavírus. O número de casos notificados também cresceu, chegando a 1.203. Volta Redonda mantém o registro de 11 óbitos confirmados pela Covid-19 e 184 pessoas já estão curadas.

“Nossa cidade foi uma das primeiras a tomar medidas de restrição, suspendendo aulas, limitando atividades econômicas, fechando espaços públicos e proibindo aglomerações. Volta Redonda é uma das que mais realizou testes, mas temos uma média de óbitos menor do que a média nacional por termos conseguido isolar pessoas da faixa de risco”, disse Samuca.

O prefeito explicou que a cidade está preparada, com a rede municipal de saúde, para atender a população, tendo leitos reservados de UTI/CTI nas unidades de emergência para casos graves, além do Hospital de Campanha, com 114 leitos, para casos de média complexidade.

“Volta Redonda fez seu papel e preparou a rede. E tudo o que a gente puder fazer pra proteger nossa população e salvar vidas, vamos fazer. Estamos vendo um colapso em algumas redes de saúde de outras cidades e estados, com pessoas sofrendo, vendo familiares a espera de leitos. E não podemos permitir isso no nosso município que fez o dever de casa”, comentou Samuca.

Volta Redonda, segundo o prefeito, está estudando medidas de proteger ainda mais a população e garantir, caso necessário, o atendimento na rede municipal de saúde.

“Nós estamos estudando medidas nas unidades de emergência e nas barreiras de entrada da cidade para proteger o povo de Volta Redonda, caso a gente veja um aumento no atendimento médico de pessoas de outras cidades da região. Vamos acompanhar os dados de outros municípios. Eu vou proteger nossa população para que não tenhamos um colapso de nossa rede de saúde”, disse Samuca, ressaltando que, por enquanto, a cidade segue fechada apenas para veículos oriundos de cidades da região metropolitana e outros estados.

Justiça segue analisando acordo entre prefeitura e MP para reabertura do comércio

Através de uma proposta técnica apresentada pelo prefeito Samuca Silva ao Ministério Público do Estado do Rio, a Justiça segue analisando o acordo para a reabertura do comércio na cidade.

“Fizemos uma proposta técnica, baseada principalmente na proteção da população. Estamos buscando evitar o colapso da rede de saúde, como acontece em outros estados e cidades. Então apresentamos a proposta, já aceita pelo Ministério Público, e agora encaminhada a Justiça para validação do judiciário”, disse o prefeito.

Samuca explicou os seis eixos para a reabertura do comércio: o número de casos suspeitos não aumentar em 5% por dois dias seguidos; A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50%; A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60%; O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.