Samuca fala de empreendedorismo durante caminhada pelo bairro Retiro

Matéria publicada em 23 de agosto de 2022, 17:56 horas

Candidato a deputado federal e ex-prefeito reforçou importância do MEIs para a economia das cidades

Volta Redonda – Em mais uma semana de campanha a uma vaga na Câmara Federal, o ex-prefeito Samuca Silva, esteve no bairro Retiro, em Volta Redonda, na manhã desta terça-feira, 23/08, onde conversou com a população local, com comerciantes e trabalhadores do comércio. Dentre os principais assuntos abordados pelas pessoas com o candidato a deputado federal, estavam os investimentos feitos pelo seu governo na economia local e no auxílio aos micros e pequenos empreendedores.

Em caminhada na Feira Livre, Samuca foi muito bem recepcionado por feirantes que lembraram da desburocratização implantada na Prefeitura, que facilitou a liberação de alvarás aos Microempreendedores Individuais e aos pequenos comércios. Samuca aproveitou para destacar que em suas propostas para deputado, está a ampliação do MEI para mais atividades de negócio e a criação de mais ferramentas que tornem a vida dos empreendedores e dos negócios mais fáceis, com menos burocracia e impostos justos.

“Fomos reconhecidos pelo Sebrae como o Prefeito Mais Empreendedor do Brasil pelo trabalho voltado em ajudar os Microempreendedores Individuais. O Alvará Fácil permitiu a emissão do documento em até 1 dia útil. Trouxemos microcrédito com taxas acessíveis para as pequenas empresas. Criamos a lei que permitiu a flexibilização do horário do comércio, além de reativar o posto do Sine, aqui mesmo no Retiro”, lembrou Samuca, declarando que pretende levar a Casa do Empreendedor, criada em seu governo, para mais municípios da região e do estado, com objetivo de auxiliar os pequenos negócios locais.

Samuca também foi reconhecido pelo o trabalho realizado para desenvolver mais o bairro Retiro e os bairros do entorno. Samuca agradeceu o carinho recebido e fortaleceu a importância do bairro para o crescimento de Volta Redonda, por meio de investimentos realizados em seu governo.

“Enfrentei o que nenhum outro prefeito enfrentou: a crise do Covid, uma pandemia. Mas tenho orgulho do que fizemos pelo Retiro. Aqui fizemos a Rua de Compras, o ônibus elétrico, a creche em tempo integral na Sávio Gama. Colocamos para funcionar a clínica de diálise, com investimento de 8 milhões de reais. Reformamos as escolas Pará, Tocantins, Amaral Peixoto, entre outras. Como deputado, vou ajudar ainda mais no desenvolvimento do bairro”.

O ex-prefeito disse, ainda, que essa experiência que teve à frente da prefeitura, vai permitir ajudar outros prefeitos a desenvolver seus centros comerciais.

“Interligamos o bairro Retiro, muitas vezes esquecido pelo poder público, com os demais centros comerciais da cidade por meio do ônibus elétrico. É uma iniciativa que aqui deu certo, e podemos garantir verbas para que seja implantado em outras cidades. Fizemos aqui no Retiro, a AfroRua, no Mercado Popular do bairro, fomentando a cultura e o empreendedorismo negro. Uma iniciativa pioneira de política afirmativa e inclusiva, que pode ser referência para outras cidades, com incentivo federal”, comentou Samuca Silva, lembrando que promoveu a democratização dos box dos mercados populares, por meio de sorteios realizados de forma transparente e para quem realmente queria empreender.