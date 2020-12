Samuca faz balanço de seu governo

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 19:34 horas

Prefeito que deixa o cargo em 31 de dezembro afirma que pretende tirar férias e que possíveis projetos eleitorais para 2022 ainda serão discutidos

Volta Redonda – A menos de duas semanas para deixar o cargo, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, já deixou claro que não pretende disputar a reeleição, a não ser que um novo pleito seja convocado ainda no primeiro semestre de 2021. Ele também não confirma a intenção de disputar algum cargo em 2022, dizendo que discutirá o assunto com seu grupo político.

Além de falar sobre esses assuntos, Samuca fez um balanço de seu mandato, falando sobre as realizações e os desafios encontrados.

DIÁRIO DO VALE: Como o senhor avalia seu período à frente da prefeitura no que diz respeito aos projetos que tinha ao assumir? Quais deles foram completados e quantos estão em andamento?

SAMUCA: Avalio de forma muito positiva nosso mandato à frente da prefeitura. Na campanha de 2016, eu prometi uma gestão pública eficiente. E isso conseguimos fazer. Estamos com polo metalmecânico aprovado, resgatamos nossa vocação e a cidade é líder de empregos no estado, isto em crise. Em meio a tantos problemas, como uma dívida bilionária, não vimos os serviços públicos serem paralisados como em outras cidades. Além da dívida, tivemos a greve dos caminhoneiros, prisão de governador, eleição presidencial conturbada, crise financeira no Estado e na União e agora a pandemia.

Mas conseguimos, com muito esforço, desatar diversos nós da cidade e entregar a Rodovia do Contorno, Arena Esportiva, o Santa Margarida, duas creches em tempo integral, três unidades básicas de saúde, a compra do Hospital Santa Margarida, a criação do Hospital do Idoso, a abertura da Clínica de Diálise, a municipalização da BR 393 e a criação do Tarifa Comercial Zero, passamos de 17% para 40% tratamento de esgoto, plantamos 20 mil, nenhuma greve, restaurante popular aberto, entre tantos outros projetos. Tenho 90% do plano de governo cumprido, controlamos o vírus e terminamos o ano com inaugurações e geração de empregos.

DV: Quais os principais legados que sua administração deixa para Volta Redonda?

Samuca: Os maiores legados que deixo são na parte de gestão e transparência. A criação da Controladoria Geral do Município tornou os processos internos muito mais fiscalizados e auditados. O que fez nossa gestão receber prêmios pela transparência inclusive do Tribunal de Contas do Estado. Criamos também a Central Geral do Compras, unificando as licitações do município e economizando recursos públicos. Fortalecemos a Procuradoria Geral do Município, dando mais autonomia e reconhecimento aos procuradores.

Enfim, essa é a nova política. Uma política transparente e com gestão eficiente dos recursos públicos, com respeito ao dinheiro do povo. Temos a melhor educação pública da região e a quarta do estado. A inauguração da Rodovia do Contorno, do Jardim Botânico, do Parque Natural, investimentos em água no Açude, Três Poços, São Luiz, região de Barra do Piraí e região Leste de Barra Mansa, asfalto e drenagem na Paulo Erlei. Fomos a cidade que mais gerou empregos na região, inauguramos o Novo shopping e retomamos o diálogo com a CSN.

DV: Na sua opinião, quais os principais desafios que o próximo prefeito terá de enfrentar?

Samuca: Acredito que o próximo prefeito terá duas grandes dificuldades: lidar com a pandemia, que, infelizmente, está voltando com força, e com a queda na arrecadação. Tivemos perdas de vidas e de recursos nessa pandemia da Covid-19. E conseguir manter o funcionamento dos serviços públicos será um grande desafio. Continuar com serviços e pagar as dívidas não é para político e sim para gestor.

DV: Caso haja nova eleição municipal, o senhor pretende disputar a reeleição? Caso a resposta seja negativa, pretende apoiar algum candidato?

Samuca: Eu falei sobre isso recentemente e minha opinião segue a mesma. Eu acho que foi um erro eu ter me candidatado à reeleição. Deveria ter mantido minha posição de ser contra a reeleição. Mas devido à pandemia, achei melhor colocar meu nome a disposição para continuar a frente do planejamento de combate a Covid-19. Sabia que viveríamos um momento de instabilidade política na cidade. Mas foi bom, pois defendemos o que fizemos. Em caso de uma nova eleição no segundo semestre de 2021, não serei candidato. Se tiver um novo pleito logo agora no início do ano, posso até avaliar essa condição, mas se o grupo quiser. Já contribui muito para nossa gente.

DV: O senhor tem algum projeto político para 2022?

Samuca: Sou servidor público e não recebo nada da prefeitura, a princípio férias em janeiro. Tenho convites da iniciativa privada e de órgãos públicos, quem sabe atuar no âmbito federal? O meu projeto será continuar levando o conceito de gestão pública eficiente para a política. Onde estiver, estarei fazendo gestão. Seja a nível estadual ou federal. Não sou obcecado pelo poder e uma candidatura em 2022 ainda será analisada; vamos conversar com o grupo e decidir posteriormente.

DV: Como o senhor vê sua atuação no combate à pandemia? Que recomendações o senhor faz para seu sucessor?

Samuca: Acredito que fiz o que tinha que ser feito. Ninguém esperava essa pandemia, mas seguimos todos os protocolos necessários para o combate ao coronavírus. Temos uma das menores taxas de letalidade do Brasil e reservamos agora um lote das vacinas. Lembro que no início da pandemia nossa cidade era líder em casos, vencendo até a capital e Niterói. Com medidas acertadas, conseguimos fazer com que, apesar de muitos casos, nossa cidade tivesse uma das menores taxas de mortalidade. Agora, de novo, em Volta Redonda temos as maiores taxas de contaminação. Além disso, fomos pioneiros no protocolo de tratamento de casos iniciais com Nitazoxinada, um medicamento que ajuda a diminuir a potência do vírus. Mais de 500 pessoas fizeram o tratamento e não tiveram agravamento de seus quadros clínicos.

Agora, pensando no próximo ano, assinamos um protocolo de intenção com o Instituto Butantan para a aquisição de 70 mil vacinas contra o coronavírus, caso a vacina seja aprovada pela Anvisa. Assim, com planejamento e coragem, medidas assertivas, conseguimos controlar o vírus.