Samuca faz caminhada pelo bairro Vila Brasília

Matéria publicada em 31 de outubro de 2020, 13:10 horas

Volta Redonda – Em campanha na manhã deste sábado, dia 31, o candidato a prefeito, Samuca Silva (PSC), e a candidata a vice-prefeita, Fátima Martins, realizaram uma caminhada pelo bairro Vila Brasília. O objetivo foi apresentar propostas e conversar com os eleitores. Samuca lembrou a luta por um transporte público de qualidade para os moradores do Complexo Vila Brasília.

“Todos sabem da nossa luta por um transporte de qualidade. A busca é fazer a licitação da maior empresa, mas a Justiça proibiu e vamos lutar pra fazer. Esse é meu compromisso. Mas aqui no Vila Brasília conseguimos trocar a empresa que prestava o serviço e amenizamos a situação. Tivemos coragem de enfrentar o problema,”, disse Samuca.

Samuca ainda salientou a proposta lançada durante a semana do “Uber do ônibus”. O projeto visa dar mais modernidade ao transporte público. O sistema seria parecido com o aprovado na cidade para liberação do Uber e 99Táxi e vai unir pessoas com vontade de um transporte de qualidade a empresas com ônibus confortáveis cadastrados no sistema. Para mais informações, foi criado o site www.uberdoonibus.com.br.

“No “Uber do Ônibus” o usuário poderá solicitar sua viagem via aplicativo de celular, as rotas são dinâmicas e pré-definidas, interligando os pontos de embarque e desembarque virtuais informados no aplicativo. O “Uber do Ônibus” será um sistema inteligente que te busca e te leva para onde quiser dentro da área de atuação”, disse Samuca, lembrando que empresas como Ubus e Buser já prestam esse tipo de serviço.