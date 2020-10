Samuca faz Uber durante horário de almoço e à noite para conversar com população

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 16:19 horas

Prefeito se registrou regularmente no aplicativo e faz as corridas para conseguir informações diretamente de eleitores

Volta Redonda – Os clientes do aplicativo Uber no município que chamarem um carro no horário de almoço ou no início da noite podem ser atendidos pelo motorista Elderson. E vão ter uma surpresa ao encontrarem o prefeito e candidato à reeleição Samuca Silva ao volante. Ele está fazendo isso como forma de ter contato direto e seguro com os eleitores durante o período da pandemia.

O nome Elderson, por sinal, é o que consta da certidão de nascimento do prefeito. Samuca, como ele já explicou, é um apelido de infância.

A assessoria do candidato explicou ainda que ele limita as corridas aos horários em que não está trabalhando na prefeitura. Por isso, só dirige seu carro no horário de almoço e depois do fim do expediente no Palácio 17 de Julho, e também não roda até muito tarde à noite, porque chega cedo à prefeitura.

Segundo a assessoria, Samuca está apreciando a oportunidade de conversar com a população, o que dá a ele informações de uma forma muito direta.

O prefeito, que tem a qualificação necessária na CNH para dirigir carros de aplicativo, prefere não revelar o modelo de automóvel que está usando como Uber, para não estragar a surpresa. Detalhe: a corrida precisa ser paga como qualquer outra. O prefeito não pode “dar a corrida de presente” porque isso poderia ser visto como tentativa de compra de voto.