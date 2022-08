Samuca passa o fim de semana fazendo campanha na região

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 16:20 horas

Sul Fluminense – A campanha eleitoral para deputado federal iniciou, oficialmente, há 12 dias e nas primeiras atividades, o ex-prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, esteve conversando com eleitores em Barra do Piraí, no Complexo Califórnia, em Pinheiral e Quatis, além de estar em bairros de Volta Redonda. Diversas pautas foram levantadas pelos diversos cidadãos em conversas com o candidato a deputado federal pelo União Brasil. Saúde, emprego, educação e mobilidade urbana foram os temas mais abordados, segundo Samuca Silva.

— Há muitas demandas da população regional que são universais e precisamos dar atenção no trabalho como deputado federal. As mais sensíveis estão relacionadas ao serviço de saúde pública. É preciso ampliar os repasses federais para as prefeituras e para o Estado, para reforçar a rede básica e implantar mais UPA’s nas cidades, principalmente, naquelas menores que contam com estruturas menores — explicou.

Samuca falou, ainda, sobre a ampliação do SAMU na região e o reforço que os municípios precisam ter nos serviços de transporte de pacientes para tratamentos nos centros especializados fora do Sul Fluminense.

— O SAMU pode e precisa ser reforçado. Ainda existe um déficit operacional grande com poucos veículos e profissionais, visto que os repasses não contemplam uma ampliação da estrutura. Vou trabalhar para garantir mais investimentos para o SAMU e também para aquisição de veículos que levam pacientes para o INCA, para Instituto de Traumatologia e Ortopedia, por exemplo. Eu fiz isso em Volta Redonda, quando comprei mais de 15 novos veículos para atender os cidadãos. Conheço a carência e sei como conseguir os recursos — comentou Samuca.

Para a próxima semana de campanha, a coordenação de campanha reservou visitas a outras cidades do Sul Fluminense para entender as necessidades dos moradores de cada localidade.