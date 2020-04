Samuca prepara pacote de corte de gastos

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 16:52 horas

Prefeito e secretariado estudam medidas para enfrentar perda de arrecadação e aumento de gastos

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou, em transmissão ao vivo por suas redes sociais nesta terça (07), que a cidade terá um pacote de medidas para enfrentar a queda de arrecadação e o aumento de despesas com a crise resultante da pandemia da Covid-19. Em o prefeito Samuca Silva informou que está finalizando as medidas, junto com seu secretariado, e que anunciará, em uma próxima transmissão ao vivo, as medidas que serão tomadas.

Comércio

O prefeito afirmou que, por enquanto, as medidas de restrição ao comércio permanecem como estão, mas lembrou que a cidade já permite a entrega em domicílio (delivery) para o comércio em geral.

Vacinas contra a gripe

A vacinação contra a gripe, no município, permanecerá no sistema domiciliar, que a prefeitura considera o mais seguro. O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, afirmou que aguarda novas remessas de vacina, mas assegurou que a vacinação em domicílio está em andamento, atendendo, por enquanto, pessoas com mais de 80 anos.

Dengue

Alfredo Peixoto relatou que a cidade já registra três casos isolados de dengue tipo 2. Ele recomendou que as pessoas aproveitem a quarentena para combaterem possíveis focos do Aedes Aegypti em suas casas e disse que o UBV (fumacê) vai voltar às ruas.

Hospital de campanha

O prefeito também disse que a conclusão de instrumentos para enfrentar o aumento da contaminação pelo novo coronavírus, que causa a Covid-19, é importante para flexibilizar as medidas de restrição de convívio social. O hospital de campanha montado no Estádio Municipal Raulino de Oliveira é um item importante. Para lá serão encaminhados, num primeiro momento, todos os casos suspeitos que demandarem hospitalização.

Os que tiverem média complexidade ficarão no próprio hospital de campanha; os casos mais graves vão para os leitos com estrutura de UTI no Centro Municipal de Saúde (antigo Santa Margarida), o Hospital do Idoso, Hospital São João Batista. Esses locais estão sendo preparados para receber esses casos de modo a não haver risco para o restante dos pacientes.

O secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, ainda destacou que a cidade está preparando a rede de saúde pública para caso sejam necessárias internações.

“Ainda lembro que temos quatro unidades básica de saúde (249, Volta Grande, São João e Vila Mury) funcionando de segunda a sexta até às 22 horas. São unidade referenciadas e, caso estejam com sintomas da Covid-19, devem procurar uma delas. Também criamos o Centro de Doenças Respiratórias, em parceria com Hinja, Unimed e Governo do Estado, que funciona de segunda a sexta, das 8hs às 17hs, no Retiro”, enumerou Alfredo.

Testes

O prefeito voltou a afirmar que Volta Redonda está testando todos os pacientes que apresentem sintomas que possam ser da Covid-19. Ele afirmou que existe uma possibilidade de esse procedimento ser o responsável pelo fato de a cidade apresentar um número de casos maior do que as outras, em relação à população.

Samuca fez um alerta de que, se Volta Redonda mantiver a média de 14% de confirmados de todos os casos suspeitos, a cidade pode chegar a mais de 100 pessoas contaminadas.

– Cerca de 14% dos exames estão dando confirmados. Desses 482 casos suspeitos, se mantivermos a média, podemos chegar a ter 120 casos de pessoas contaminadas pela Covid-19. Isso é preocupante, principalmente porque muitos podem ser assintomáticos. Por isso, a importância de se ficar em casa – disse o prefeito Samuca Silva, completando: “Vamos continuar vigilantes. É necessário ficar em casa, fazer a higiene correta, lavar as mãos e, caso necessário, se precisar ir as ruas, vamos usar máscaras. Vejo um movimento de pessoas pedindo flexibilização do comércio, mas lembro que, desde o início, estamos permitindo delivery, entre outras formas. Mas não podemos permitir aglomerações”, enfatizou Samuca.