Samuca quer buscar recursos para ônibus elétrico em Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 17:07 horas

Barra Mansa – O candidato a deputado federal Samuca Silva (União Brasil), esteve em campanha visitando bairros de Barra Mansa nesta sexta e sábado. O ex-prefeito passou pela região Leste da cidade, que faz divisa com Volta Redonda, e também pelo centro e bairros da região oeste, como Vista Alegre e Vila Nova.

No sábado, Samuca percorreu o centro de Barra Mansa e bairros que possuem centros comerciais estabelecidos. Dentre os temas abordados com moradores e comerciantes, estava o ônibus elétrico gratuito, interligando esses centros comerciais. O candidato a deputado federal explicou que é possível buscar recursos federais, por meio de emendas voltadas ao meio ambiente e mobilidade e investir numa linha comercial gratuita, como foi feito em Volta Redonda.

“Barra Mansa é conhecida em toda a região por ter um dos melhores comércios de rua, que atraem consumidores de cidades vizinhas. E, também, tem bairros com comércios locais bem fortes. Então, é, sim, possível criar um tarifa comercial zero na cidade e até interligar com uma linha regional. Existem recursos federais que podem ser utilizados e vamos buscar essa verba para a cidade ter o seu ônibus elétrico gratuito”, disse Samuca.

O candidato a deputado federal também esteve, nesta sexta, acompanhado de apoiadores e equipe da campanha, nas ruas dos bairros 9 de Abril, Boa Vista e São Carlos. Conversou com moradores e comerciantes e reforçou que dentre suas propostas está criar uma rede de abastecimento de água própria para a região, eliminando, assim, a dependência da água fornecida pelo SAAE de Volta Redonda.

“Quando fui prefeito, busquei melhorar o abastecimento para essa região, inclusive inaugurando um sistema mais moderno e robusto no bairro Mangueira, o que ajudou a diminuir os problemas de falta d’água para esse lado. Mas podemos ajudar Barra Mansa a ampliar sua rede própria para esses bairros, evitando dependência de água da cidade vizinha. Vou buscar esses recursos necessários junto ao Governo Federal”, comentou Samuca.

Hospital Regional

Samuca também falou com moradores sobre saúde. Lembrou que, quando prefeito, destinou quase 8 milhões de reais da Prefeitura de Volta Redonda para que as obras do Hospital Regional Zilda Arns fossem concluídas e a unidade pudesse ser aberta.

Agora, o candidato disse que pretende viabilizar um modelo de atendimento compartilhado com o Consórcio de Saúde do Médio Paraíba para que a população regional tenha um acesso prioritário aos atendimentos do Hospital Regional.

“O Hospital Regional foi finalmente aberto por meio de recursos que destinei ao Consórcio de Saúde da região. Por isso, a população do Médio Paraíba precisa ter uma prioridade de atendimento, ou uma fila especial no sistema de regulação do Estado. Como deputado federal, vou buscar recursos, para, junto ao governador, que é do meu partido, fazer com que o Hospital Regional de fato atenda a região”, completou Samuca.