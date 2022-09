Samuca quer prioridade de atendimento no Hospital Regional para moradores locais

Matéria publicada em 23 de setembro de 2022, 16:52 horas

Volta Redonda – Nos últimos dias, Samuca Silva, candidato a deputado federal pelo União Brasil e ex-prefeito de Volta Redonda, percorreu ruas e bairros de Volta Redonda, Barra do Piraí, Rio Claro, Barra Mansa e Itatiaia. Além de fazer o famoso corpo a corpo com eleitores, também participou de encontros com lideranças e apoiadores.

Entre os temas debatidos, saúde tem sido o mais abordado pelas pessoas. São diversos problemas apontados, como a demora nas consultas com especialistas, a demora para exames especiais e, principalmente, a realização de cirurgias eletivas, como cirurgias de joelho, coluna, hérnia, entre outras.

Diante dessas dificuldades apresentadas pelos pacientes da saúde pública da região, Samuca, explicou que é importante ter um entendimento entre o Governo do Estado e o Ministério da Saúde, com a destinação de uma verba específica para atender o CISMEPA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba, para que se tenha um fluxo de atendimento específico para os moradores da região, dentro da regulação estadual, garantindo, assim, que esses pacientes sejam atendidos no Hospital Regional.

“O hospital é regional, apesar de ser gerido pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, é importante que nossos moradores sejam atendidos na unidade, naqueles procedimentos que estão disponíveis no hospital. Para que ele fosse concluído e entregue à população, destinei recursos da prefeitura de Volta Redonda e também teve verbas do CISMEPA. Por isso, é natural que tenhamos um fluxo de atendimento especial para nossos moradores”, explicou Samuca.

Samu

Samuca também tem conversado com os eleitores sobre a necessidade de ampliação da estrutura do Samu, que cobre toda a região do Médio Paraíba. Segundo o candidato, há uma carência de profissionais, mas, mais do que isso, de ambulâncias e equipamentos, para, assim, melhorar e ampliar os atendimentos de emergência prestados nas cidades cobertas pelo serviço.

“O Samu, coordenado pelo Cismepa e gerido pela empresa social Viva Rio, aqui na região, cobre doze municípios e é um serviço que é feito com muito esforço pelos profissionais de saúde que lá atuam, pois faltam ambulâncias para cobrir todo esse território. Como deputado federal, vou trabalhar para que o Samu receba novos veículos, equipamentos e possa se reforçar também de pessoal. Também é importante buscarmos a devida valorização dos profissionais de saúde que atuam no serviço”, comentou Samuca.