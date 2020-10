Samuca relembra entrega de obras inacabadas em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 12:31 horas

Volta Redonda – A coligação Trabalho e Coragem, que tem o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), como candidato a reeleição, iniciou a propaganda eleitoral no rádio nesta sexta-feira, dia 9. Em seu primeiro programa eleitoral, Samuca lembrou a entrega de importantes obras na cidade, que estavam inacabadas, paralisadas ou inauguradas sem funcionar.

Segundo o prefeito, diante da crise financeira e do endividamento da cidade, foi feito um grande programa de planejamento para retomada de obras paralisadas e a entrega dessas intervenções.

– Terminar eternas promessas e obras de décadas me dá muito orgulho. Após 30 anos, entregamos a Rodovia do Contorno, Arena Esportiva, três creches que estavam com as obras paradas, três unidades básicas de saúde, a Clínica de Diálise, entre outros avanços. Não podemos olhar sigla partidária, cor de bandeira. Não existe isso de não entregar uma obra porque foi iniciada no governo anterior. Por isso, essas entregas foram uma das minhas prioridades – disse Samuca.

Samuca destacou ainda que a reabertura do Hospital Santa Margarida, agora Centro Municipal de Saúde e a criação do Hospital do Idoso, com atendimento exclusivo para a terceira idade, com quartos exclusivos e tratamento humanizado.

O prefeito lembrou ainda da reabertura do Restaurante Popular, fechado desde 2016, que foi municipalizado e agora é mantido pela prefeitura. No local, são servidos por dia cerca de 1,5 mil refeições a preços populares.

– Mesmo com toda dificuldade conseguimos realizar bastante. Mas precisamos de mais. E no pós-pandemia será necessário muito trabalho para atrair empresas e investimentos na cidade, aumentando a arrecadação. Já iniciamos com o Polo Metalmecânico, que começou na nossa cidade e vai mudar a história do Rio. Já temos sete empresas que devem se instalar em Volta Redonda em breve, gerando 3,5 mil empregos”, informou.