Samuca Silva caminha por Volta Redonda como candidato a Deputado Federal

Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 19:21 horas

Volta Redonda – Samuca Silva é candidato a Deputado Federal pelo União Brasil. E no primeiro dia de campanha, 16 de agosto, terça-feira, ele percorreu diversos bairros em Volta Redonda: Açude I e II, 249, 207, São Luiz, Candelária e Retiro.

A caminhada começou cedo, Samuca conversou com a população sobre suas propostas, ouviu cada morador e foi recebido com carinho pela população.

— Foi o primeiro dia de campanha, eu quero agradecer, imensamente, a todo mundo que me encontrou nas ruas, que me deu um abraço, uma palavra de incentivo, reconhecendo todo o trabalho que fizemos na prefeitura. Eu quero muito ser o representante do Sul Fluminense, em Brasília. É só o começo, é só o primeiro dia — destacou Samuca.

Samuca informou que vai percorrer outras localidades. Bem ativo nas redes sociais Samuca afirma que vai percorrer não só Volta Redonda, mas todo o Sul Fluminense. “Quero representar no congresso esta importante região do estado, e visitar as cidades será essencial”, disse Samuca.

Live no Instagram: a previsão é realizar uma live toda quarta-feira, às 20h, no Instagram Samuca Silva. As lives são ao vivo e a primeira vai acontecer na quarta, 17 de agosto.

“Quando fui prefeito, andei muito por Volta Redonda e por todo o Sul Fluminense. Vi o quanto a região tem potencial de crescimento econômico. O Sul Fluminense precisa de um Deputado Federal presente, que conheça as cidades e saiba como ajudar a resolver os problemas “, ressaltou Samuca Silva.