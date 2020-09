Samuca Silva conversa com governador sobre regulamentação da ‘Lei do Aço’

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 17:50 horas

Medida é mais um passo para a instalação do Polo Metalmecânico na cidade

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva foi nesta quarta (23) ao Rio, solicitar ao governador em exercício, Cláudio Castro, que regulamente a “Lei do Aço”, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio no dia 16 de julho e sancionda pelo governador afastado Wilson Witzel em 31 de julho. Motivo: a lei, que iguala os impostos da cadeia produtiva do aço no Estado do Rio com os cobrados em estados vizinhos, viabiliza a implantação do Polo Metalmecânico em Volta Redonda.

A cidade já vem se preparando para esse momento desde outubro de 2018, quando Samuca, junto com o ex-governador Luiz Fernando Pezão e o presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, assinaram um protocolo de intenções que prevê que virão para Volta Redonda sete empresas que farão parte do Complexo Metalmecânico . No total serão gerados 3,5 mil empregos diretos e 10 mil indiretos.

O protocolo de intenções para viabilizar a instalação das empresas foi assinado pelo governador Luiz Fernando Pezão, o prefeito Samuca Silva, e o presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, além dos responsáveis pelas empresas que farão parte do Complexo Metalmecânico, entre outras autoridades.

Também participaram da cerimônia os prefeitos de Barra Mansa, Rodrigo Drable; de Pinheiral, Ednardo Barbosa; de Piraí, Luiz Antônio da Silva Neves; de Porto Real, Ailton Marques; e de Rio Claro, José Osmar de Almeida. Além deles, estavam os deputados estaduais Christino Áureo, eleito deputado federal; Gustavo Tutuca e André Correa, reeleitos; Luiz Antônio Corrêa, eleito deputado federal; e Marcelo Cabeleireiro, eleito deputado estadual, entre outras autoridades.

A concessão do tratamento tributário em pé de igualdade com os estados vizinhos foi consolidada em 16 de julho deste ano, quando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio aprovou o projeto de lei que iguala a tributação do setor metalmecânico fluminense com a dos estados vizinhos.

Autor do projeto, o deputado Gustavo Tutuca destacou a importância da aprovação desta lei para a retomada do crescimento da região do Médio Paraíba no momento de flexibilização após a paralização pela pandemia do Coronavírus.

O projeto foi sancionado pelo governador afastado Wilson Witzel em 31 de julho. A regulamentação é mais um passo para que as empresas que assinaram o protocolo de intenções possam começara a se instalar na cidade.