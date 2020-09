Samuca Silva é confirmado como pré-candidato à reeleição e Fátima Martins como vice

Matéria publicada em 12 de setembro de 2020, 12:28 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva foi confirmado como pré-candidato à reeleição neste sábado, dia 12, durante convenção do PSC. Foi aprovada a coligação Trabalho e Coragem, que ainda indicou Fátima Martins como pré-candidata a vice-prefeita. Também foram aprovados os candidatos a vereador pela legenda.

A convenção foi aberta pelo presidente do partido, Fernando Samuquinha, que explicou que a formalidade foi feita de forma online diante da pandemia da Covid-19. “É um momento marcante para nossa cidade. Estamos realizando de forma online seguindo as determinações sanitárias.

Samuca Silva, ao ser confirmado como candidato a reeleição, fez um discurso de agradecimento à cidade, relembrando sua história na cidade e seu mandato.

– É um orgulho ser confirmado. A velha política bem que tentou que eu não fosse para a disputa. Mas mais uma vez coloco meu nome a disposição para a cidade. Sou um soldado para continuar lutando por uma cidade melhor, mais justa, com transporte de qualidade, com geração de emprego, desenvolvimento, entre outros. Sou um soldado para seguir lutando pelo povo da nossa cidade – disse o prefeito.

Samuca salientou que vai realizar uma campanha simples e que não deixará a prefeitura para fazer campanha.

– Com coragem, vamos as ruas para defender nosso legado. Defender um governo do povo, que terminou com a máfia do postos de gasolina, que luta por um transporte público de qualidade, que abriu a Rodovia do Contorno, o Hospital Santa Margarida, o Hospital do Idoso, que abriu três unidades básicas de saúde, criou o Tarifa Comercial Zero, entre outros – comentou.

A candidata a vice-prefeita, Fátima Martins, destacou que sua composição na chapa representa um respeito as pautas comunitárias.

– Sou professora, lecionei nas redes do município e do estado, mas nos últimos anos estive mais próxima das pautas comunitárias. E fazer parte dessa chapa me honra muito. Militei nas pautas dos bairros, da terceira idade e sempre com muito amor por Volta Redonda – comentou.

Fátima ainda salientou que o prefeito Samuca demonstrou capacidade de gestão a frente da prefeitura diante da crise financeira.

– Reconheço o caráter do Samuca, sua vontade, seu empenho e sua capacidade para administrar Volta Redonda. Mesmo com tantos problemas, o prefeito fez muito por nossa cidade. Mais de 90% do plano de governo cumprido e isso precisa ser destacado – ressaltou.