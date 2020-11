Samuca visita Vila Americana e fala de mobilidade urbana

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 19:10 horas

Volta Redonda – Em mais um ato de campanha nesta quarta-feira, dia 3, o candidato a reeleição, Samuca Silva (PSC), e a candidata a vice-prefeita, Fátima Martins, realizaram uma caminhada pelo bairro Vila Americana. O ato aconteceu entre meio-dia e 14 horas, em horário de almoço de Samuca, para não interferir no expediente do prefeto.

Durante a caminhada, em conversas com os moradores do bairro, Samuca Silva falou sobre mobilidade urbana. Além das conquistas durante os últimos anos, o candidato destacou novos projetos.

“A mobilidade urbana sempre foi um assunto importante na nossa cidade. Eu não consigo imaginar como estaria o trânsito de Volta Redonda hoje sem a Rodovia do Contorno, que tira mais de 8 mil carros por dia no centro. É inegável que nos últimos anos avançamos muito no tema de mobilidade e melhorando o trânsito com intervenções como fizemos na Avenida Getúlio Vargas e no Jardim Amália, além da municipalização da BR-393”, disse Samuca.

Samuca ressaltou o projeto para a criação de uma nova estrada ligando o Roma a Getulândia. “A estrada atual não aguenta mais, quem passa por lá sabe. E por isso vamos fazer uma nova ligação para garantir um acesso melhor, mais rápido e seguro”, destacou.

Além disso, Samuca lembrou do Tarifa Comercial Zero, que hoje conta com três ônibus elétricos, levando 30 mil pessoas mensalmente aos centros comerciais da cidade. Projeto que será ampliado para os bairros 207 e Santo Agostinho nos próximos anos.

“Temos uma luta incansável por um transporte de qualidade. Estamos pleiteando na Justiça a garantia do direito de realizar a licitação das linhas da maior empresa da cidade, visando garantir ônibus novos e que não atrasem. Mas para gerar ainda mais concorrência, estamos lançando o projeto do “Uber do ônibus”, que permite que, por um aplicativo do celular, você tenha acesso a um ônibus novo e com hora marcada. Mais rápido e prático. Isso é inovação como acontece em outras cidades”, disse, lembrando do site www.uberdoonibus.com.br que possui as informações do projeto.