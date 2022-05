Saúde de Barra do Pirai se prepara para enfrentar Doenças Crônicas

Matéria publicada em 12 de maio de 2022, 18:25 horas

Barra do Piraí- A secretaria municipal de Saúde de Barra do Piraí promoveu reunião na terça-feira, 10, com a participação do secretário, Carlos Renato Moreira Ferreira, para iniciar a elaboração do plano estratégico referente aos Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis (Dants), como forma de ajustar e priorizar ações relacionadas diretamente com o cuidado desse tipo de doença no município.

— O fortalecimento destas ações conjuntas deverão desencadear resultados positivos na diminuição do agravo destas doenças que afetam a saúde da população — explica Renato. Para a equipe da secretaria, são ações como estas que fazem parte dos objetivos principais do Plano Municipal de Saúde, que vão melhorar a qualidade de vida da população.

Participaram da reunião, além do secretário Renato, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Irineia Sant’Anna Rosa; a diretora do Posto Albert Sabin, Daniele Mendes e Silva; a diretora da Atenção Básica, Veronica Tancredo Duarte Mansur Massa; a diretora do Centro Municipal de Saúde da Mulher, Monique de Oliveira Milward Andrade; o diretor do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria, Thadeu Valadão Pedroso; e a representante do Planejamento Estratégico, Lívia de Paula Valente Mafra.

Para o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, o plano está ao encontro do que a secretaria de Saúde vem recebendo ao longo dos anos; segundo ele, investimentos.

— Não poupamos esforços para investir em diferentes setores da Saúde, para que, assim, a população seja ainda mais assistida. Buscamos aplicar quase 30% de recursos nesta área, quase o dobro exigido por Constituição. E este plano vem sustentar o caminho que estamos seguindo — completa o chefe do Executivo.