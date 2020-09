Sebastião Faria será o vice de Neto, pré-candidato à prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 11:38 horas

Volta Redonda – O engenheiro Sebastião Faria será o vice na chapa do pré-candidato à Prefeitura de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. Faria é presidente do DEM, que confirmou, em convenção realizada no dia 4 de setembro, o nome de Neto na disputa pelo Executivo, nas eleições de novembro. O partido vem com a nominata completa: com 21 homens e 11 mulheres e formará uma chapa “puro-sangue”.

Com currículo que inclui a presidência da CSN e do Sistema Autônomo Hospitalar, Faria traz na bagagem a experiência de ter tocado as maiores obras recentes em Volta Redonda, destacadas por Neto.

– O Faria é um parceiro de longa data, que já contribuiu muito para Volta Redonda e que tem muito para fazer pela nossa população com sua experiência, sua honestidade e sua seriedade. A Radial Leste, o Viaduto Álimo Francisco, o Estádio da Cidadania, o Hospital Regional e tantas outras obras importantes foram feitas a partir dos esforços do Faria. Vamos precisar de recolocar nossa cidade no caminho do crescimento e isso passa por muitos eixos, que Faria vai me ajudar a alavancar – disse Neto.

O candidato a prefeito afirmou ainda que Faria se especializou em fazer grandes projetos a custos mais baixos que a média nacional, mas sempre com qualidade, o que será um trunfo para uma eventual administração, se for eleito.

-Nós teremos de fazer mais com menos, com muito respeito ao dinheiro público. Sabemos que os salários do funcionalismo estão ou parcelados ou atrasados, o que já mostra o tamanho da crise, pois passamos todos os nossos governos pagando rigorosamente em dia. O Faria sabe ‘espremer’ para conseguir as obras mais baratas, sem deixar a qualidade de lado. O Estádio da Cidadania foi orçado em mais de R$ 54 milhões e o Faria conseguiu por pouco mais de R$ 16 milhões. O Hospital Regional teve o metro quadrado construído mais barato do Brasil na época – disse Neto.

Faria afirmou que a parceria com Neto já foi testada em outras ocasiões.

-Me sinto honrado pelo convite e principalmente pelo momento no qual que ele chega, pois é nítido que nossa cidade precisa muito de retomar seus melhores dias. Volta Redonda não tem tempo a perder com apostas no escuro. Eu e Neto estamos preparados para fazer um grande governo, já nos conhecemos, nos respeitamos e temos em comum o amor por Volta Redonda. Vamos encarar os desafios que vierem com nossa experiência e, acima de tudo, com esse amor que temos pela cidade – disse Faria.