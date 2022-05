Secretaria de Agricultura de Barra do Piraí dá início à vacinação contra a febre aftosa

Matéria publicada em 24 de maio de 2022, 19:34 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Barra do Piraí começou a disponibilizar, nesta segunda-feira, 23, a vacina contra a febre aftosa. Nessa etapa, deverão ser vacinados todos os bovinos e bubalinos até 2 anos de idade. A distribuição do imunizante ocorrerá até o dia 31 de maio e será realizada na própria secretaria das 9 às 18 horas, que fica à rua Ramiro Jaime da Fonseca, 164, Centro.

Os interessados deverão levar isopor e gelo para acondicionamento e transporte da vacina. Além disso, precisarão ser apresentados a Identidade e o CPF, de acordo com seu cadastro no Núcleo de Defesa Agropecuária.

Segundo sites especializados, a aftosa é uma doença viral que acomete animais como bovinos, bubalinos, caprinos e suínos. Sua transmissão se dá pelo contato de animais doentes e animais suscetíveis ao vírus, ou ainda pelo contato com objetos, água e alimentos contaminados. O sinal mais claro da doença é o aparecimento de vesículas na boca e nos pés. A enfermidade ainda pode causar dificuldade na alimentação dos animais, febre, salivação excessiva, grande queda na produção de leite e carne, emagrecimento e dor nas tetas ao amamentar ou ordenhar. Assim, a febre aftosa simboliza um enorme impacto para o produtor rural, ao impedir que ele exerça a comercialização local e internacional dos animais e seus produtos/subprodutos.

O intuito da vacina é desenvolver imunidade no rebanho e dificultar a propagação do vírus no ambiente. E, dessa forma, ela coopera para que haja um maior controle da doença, reduzindo os efeitos negativos e as consequências financeiras e sociais para o produtor rural, mantendo a valorização do gado.

O secretário de Agricultura, Espedito Monteiro de Jesus afirma a importância dessa frente de vacinação e enaltece o papel desempenhado pela prefeitura da cidade. “A campanha de vacina da aftosa é de suma importância, uma vez que é de obrigação de todos os pecuaristas imunizarem seu rebanho. O município de Barra do Piraí é um dos poucos do estado onde a prefeitura compra e distribui o imunizante gratuitamente”, aponta o chefe da pasta.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, ressalta o compromisso do governo para com os produtores rurais. “Sempre buscamos manter a saúde do nosso rebanho, por isso, a vacinação é indispensável. Através dela, o produtor rural pode desempenhar seu trabalho sem o medo de perder seu gado para essa doença”, indica Mario.