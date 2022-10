Secretaria de Assistência Social de Barra do Piraí promove Semana do Idoso

Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 17:06 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, realizou a Semana do Idoso, uma ação que contou com alguns dias de ações voltadas à população desta categoria, tais como passeios, atividades físicas e recreativas e outras. A iniciativa é uma alusão ao Dia do Idoso, comemorado em 1º de outubro, e tem o intuito de contribuir para um envelhecimento saudável, desenvolvendo a autonomia, a sociabilidade, os vínculos familiares, o convívio social e a prevenção em situações de risco social.

O primeiro dia de eventos ocorreu na Praça Nilo Peçanha, no Centro, às 8 horas e teve como dinâmica uma aula de ginástica com dança. Já o segundo dia da ação foi realizado no Central Sport Club e contou com várias atividades, dentre elas música ao vivo, uma palestra focada no direitos, atividades recreativas e danças. Na quinta-feira, 27, aconteceu uma atividade recreativa no Clube Brasil, no bairro Oficina Velha e um passeio no Museu Casa Hera. E, finalizando, na sexta-feira, 28, ocorreu um passeio na Praça Campo Belo, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e uma nova visita ao museu Casa Hera (todos em Vassouras).

Segundo o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, é importante que as pessoas tenham consciência da relevância e importância que esses eventos possuem para evidenciar os idosos. “Claramente, essas iniciativas tem o objetivo de valorizar o idoso. Por meio disso, conseguiremos melhorar a qualidade de vida deles. Esse, sem dúvidas, é um assunto de suma importância e que vale qualquer esforço para que ações e atividades acerca dele sejam realizadas da melhor forma possível”, afirma Esteves.