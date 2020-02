Secretaria de Meio Ambiente e Aciap-BM realizam I Seminário de Energia Fotovoltaica

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2020, 22:15 horas

Barra Mansa – Barra Mansa recebeu na noite desta segunda-feira, 17, o I Seminário de Energia Fotovoltaica. O evento foi realizado no auditório da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços). Com o objetivo de debater o fomento de energia limpa no Sul Fluminense como fonte de alternativas viáveis que promovam a sustentabilidade de negócios e da economia, o encontro teve como público alvo empresários e produtores da região.

Entre as autoridades presentes, o deputado federal Luiz Antônio Corrêa, membro da Comissão para o Novo Código Brasileiro de Energia Elétrica na Câmara Federal, a vice-prefeita do município, Fátima Lima, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, os vereadores Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, e Wellington Pires, o presidente e vice-presidente da Aciap, Bruno Paciello e Carlos Magno Gomes Araújo, respectivamente.

Na abertura do Seminário, Bruno Paciello, frisou a importância do tema. “A produção de energia limpa tem sido debatida no país como forma de desenvolvimento que gera o crescimento econômico, mas que também preserva o meio ambiente”.

Representando o prefeito Rodrigo Drable, o secretário à frente da Pasta Ambiental disse do privilégio de Barra Mansa em receber o Seminário. “É uma grande alegria ter a casa cheia. Isto é um indicador de que os empresários e empreendedores da região estão buscando o desenvolvimento sustentável, que alinha os setores sociais, econômicos e ambientais. Aproveito o momento para agradecer ao prefeito Rodrigo Drable, que está em compromisso no Rio de Janeiro, mas que deu todo apoio para a realização do Seminário, ao deputado Luiz Antônio que há muito tempo está à frente da causa da sustentabilidade e nos atendeu prontamente e a Aciap, por nos proporcionar debater um tema de extrema grandeza”, ressaltou Vinícius Azevedo.

A vice-prefeita Fátima Lima lembrou que a energia fotovoltaica é a melhor forma de proteção ao meio ambiente. “É o uso da tecnologia em benefício da sustentabilidade”.

Já o deputado Luiz Antônio ressaltou que a discussão sobre a geração de energia fotovoltaica está na pauta do Congresso Nacional. “Este setor cresceu sem recursos públicos, fundamentado na estrutura empresarial e com subsídios da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e, que recentemente foram suspensos trazendo insegurança jurídica para os empresários que já tinham investidos no segmento e para aqueles que ainda pretendem investir. O tema é muito polêmico, por isto vai passar pela Câmara e o Senado Federal. Mas, já recebeu manifestação de apoio do presidente Jair Bolsonaro e dos presidentes da Câmara e do Senado. O Projeto está pronto, já foi submetido à avaliação da Comissão de Energia e a expectativa é de seja apreciado após o Carnaval”.

Corrêa ainda salientou que a perspectiva é criar um pólo de energia limpa na região, considerada propícia para este tipo de empreendimento.

Na sequência, foram realizadas palestras sobre o tema com os diretores da Alphatechsolar Carlos Eduardo Faria e Richard Guedes; o diretor da Goverde Energia Roberto Cavalieri e o diretor da Solarian Energy, Edgard Ferreira Franco.