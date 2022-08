Secretaria de Saúde de Barra do Piraí conscientiza população sobre colesterol

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 18:07 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Barra do Piraí promoveu, na manhã de terça, 9, palestra sobre a importância de conhecer os malefícios e benefícios do colesterol “ruim” e o “bom”, respectivamente. A ação serve como comemoração ao Dia do Colesterol, comemorado no Brasil no dia 08 de agosto, e aconteceu no Centro de Especialidades Médicas Albert Sabin, no bairro Santana.

Segundo sites especializados e de saúde, o colesterol é a principal componente das membranas celulares (a barreira externa das células) e a matéria-prima de muitas hormonas e vitaminas. E, como tal, o colesterol é necessário para a vida e para a saúde. Em níveis adequados, ele é muito importante para o organismo, pois faz parte da produção de hormônios, vitamina D e ácidos biliares, que atuam na digestão e na absorção das gorduras no intestino. Porém em taxas elevadas, o colesterol aumenta o risco de complicações como diabetes e acidentes cardiovasculares como infarto e derrame.

Para tentar desvendar algumas dúvidas sobre essa substância, o HiperDia – contra a hipertensão e o diabetes – promoveu palestra sobre a importância do colesterol HDL – ou bom -, e os malefícios do LDL – o ruim. Participaram do evento pacientes acompanhados pela iniciativa. De acordo com a enfermeira Geísa da Silva Kelly, responsável pelo programa em Barra do Piraí e a palestrante, altas taxas dessa substância no sangue podem comprometer a passagem do sangue e do oxigênio nas artérias.

“Tudo em excesso faz mal para o organismo. Aqui no programa, deixamos claro aos pacientes que, o essencial é ter qualidade de vida, com boa alimentação, atividade física e boa noite de sono. É preciso entender o organismo, promovendo consultas médicas periódicas, sobretudo aqueles que são hipertensos e diabéticos, classe mais afetada com a descompensação do colesterol”, frisa Geísa, acrescentando que o colesterol, junto com triglicerídeos – que também são gorduras -, não possuem altos sintomas e podem agir de forma silenciosa no organismo, como doenças cardiovasculares.

Geísa explica ainda que, apesar de não possuir altos sintomas, é bom que o paciente se atenha a uma boa alimentação, rica em ômega 3 (presente em peixes), frutose e legumes para evitar índices altos do colesterol LDL. “Ao contrário, não é legal que venhamos a ingerir alimentos que possuam condimentos, margarinas e outros que sejam industrializados”, completa.

Durante a palestra, Geísa ainda lembrou da necessidade de as pessoas procurem pela “base primária”, que seriam as atividades essenciais. Quando isso não acontece, aí entra a equipe de profissionais do programa, formada por médicos, enfermeiros, nutricionistas, e psicólogos ou psiquiatras (neste caso, dependendo da avaliação por profissionais do Centro de Atenção Psicosocial, o Caps).

O prefeito Mario Esteves elogiou a iniciativa de promover a conscientização quanto a este mal. “Quando não cuidamos de nossa alimentação, nos esquecemos de todo o resto, que pode ser fatal a nossa qualidade de vida. É preciso obter informações, mesmo que básicas, para que tenhamos noção de como anda o nosso organismo. Parabéns à equipe que promoveu este evento”, aponta o chefe do Executivo.

Para participar do programa HiperDia, os moradores de Barra do Piraí precisam possuir encaminhamento clínico, de um profissional de saúde. Assim, deve se inscrever na ação, munido de carteira de identidade, comprovante de residência, CPF e Cartão SUS. O horário de funcionamento é das 7h30 às 16 horas, de segunda à sexta-feira.