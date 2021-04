Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 15:52 horas

Audiência pública foi realizada para a comissão conhecer as ações e os projetos em execução para o desenvolvimento do setor turístico no Estado do Rio de Janeiro

Sul Fluminense – As realizações e o Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e da TurisRio foram o tema da audiência pública, realizada esta manhã, pela Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. Na ocasião, o secretário Gustavo Tutuca e o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida, apresentaram as ações e projetos que já estão sendo executados e, ainda, aqueles em fase final de programação.

Gustavo Tutuca abriu sua apresentação ressaltando, com base em números, a importância do turismo para o fortalecimento da economia.

– Não podemos esquecer que o turismo é responsável pela geração de um a cada dez empregos no mundo. No Brasil, cerca de sete milhões de profissionais estão envolvidos com o setor. São milhões de pessoas que dependem da atividade turística para manter suas famílias.

Ao prosseguir, o secretário reforçou a importância turística do RJ ao dizer que o Estado é o que tem a maior diversidade de recursos e atrativos turísticos em curta distância. Segundo Tutuca, esse fator é de extrema relevância uma vez que, atualmente, o turismo de proximidade é o que mais atrai os visitantes.

– Pesquisas indicam que mais de 50% dos viajantes procuram destinos próximos ao seu local de residência. Outro dado importante, e que nos favorece, é a predominância por busca de lugares que proporcionem um maior contato com a natureza. Nosso Estado tem, a poucos quilômetros de distância da Capital, atrativos na serra e no litoral e cidades que oferecem infraestrutura de excelência para receber os visitantes com segurança, seguindo as normas sanitárias vigentes.

Para motivar o deslocamento desses turistas para o Rio de Janeiro, o secretário apresentou as estratégias que serão adotadas pela Setur. Uma campanha de divulgação do Estado, apostando no turismo de proximidade, tem como objetivo fortalecer a marca RJ em São Paulo (capital e interior), Minas Gerais e Distrito Federal. Serão realizados workshops e ativações em shoppings, além de flashmobs e divulgação em mídias digitais.

O Plano Turismo RJ+10 anos, que propõe ações que coloquem o Rio de Janeiro em um patamar diferenciado em termos de competitividade com outros destinos mundiais, foi outro ponto apresentado. A presidente da Comissão de Turismo da Alerj, deputada Alana Passos, elogiou o trabalho e o legado que será deixado.

– Acredito que esse estudo é de extrema importância para que possa haver uma continuidade nos projetos e planos para o turismo do Estado do Rio de Janeiro.

Sergio Ricardo de Almeida, ressaltou a importância da TurisRio como braço operacional da Setur-RJ no interior. O presidente da empresa estatal de turismo, reforçou o contato diário com os representantes do setor no interior, para agilizar ações integradas que impulsionem as regiões turísticas.

– Nosso trabalho é incansável para o fortalecimento do turismo nos municípios do do Estado. A meta é fazer com que o tempo de permanência dos turistas no Rio de Janeiro se estenda para que esses viajantes possam conhecer a potencialidade das cidades fluminenses.

Foram apresentados ainda, durante a audiência pública, os programas “Rio de Janeiro Turismo Consciente”, “Rio, o seu melhor Presente”, “ArtCred RJ”, “Passaporte do Cicloturismo”, “Portal Turismo RJ”, projeto de sinalização turística e o programa de capacitação dos gestores públicos em parceria com o TCE. Além disso, o secretário falou também sobre a realização de fóruns regionais nas 12 regiões turísticas do Estado, com o objetivo de aproximar a Setur-RJ dos municípios do interior.