Secretaria do Ambiente de Barra do Piraí promove ação em Ipiabas

Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 19:06 horas

Barra do Piraí – Nesta sexta-feira, 04, a Secretaria Municipal do Ambiente realizou uma ação como parte das comemorações pela Semana do Meio Ambiente, em parceria com o Parque Estadual da Serra da Concórdia (Pesc). A ação ocorreu na praça de Ipiabas, onde, cada um que doou 1 kg de alimento, ganhou uma muda de uma planta nativa da Mata Atlântica. Além disso, uma placa referente ao sistema de monitoramento “Olho no Verde” foi afixada na estrada da cachoeira do distrito.

O “Olho no Verde” é um sistema de cobertura florestal monitorado por satélites, que tem o intuito de proteger a vegetação remanescente da Mata Atlântica. Ele detecta automaticamente alertas de desmatamento na região e faz contato com as equipes de fiscalização do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A Prefeitura de Barra do Piraí estipulou o local para fixação da placa, próximo a cachoeira, pois a área de expansão do Pesc aumentou. Antes, o parque cobria apenas o distrito de Valença, agora ele atinge Ipiabas, junto às zonas de amortecimentos, que são o entorno da unidade de conservação. E ainda ocorreu o plantio de mudas de árvores nativas nessa área.

Além disso, na praça de Ipiabas, ocorreu a ação de troca de mudas, trazidas pelo Inea, por 1 kg de alimento. Os alimentos arrecadados foram inteiramente destinados à população carente do distrito. E todas as ações foram promovidas tomando os devidos cuidados para evitar a propagação da Covid-19, como o uso de máscaras e distanciamento social.

Segundo o secretário do ambiente, Francisco Barbosa Leite, ações como essas são muito importantes e devem ganhar visibilidade. “É necessário promovermos esses projetos, porque é preciso preservarmos a floresta, a vegetação nativa. Além disso, mostrar para a população como ela é importante”, comenta Chico, acrescentando que, na manhã desta sexta, foi colocado o letreiro da fachada da nova secretaria, no bairro Chácara Farani, também como parte das comemorações pela Semana do Ambiente.

O prefeito Mario Esteves parabenizou a equipe do Ambiente e também elogiou a parceria com membros da preservação da Serra da Concórdia. “Não é tão simples lidar com o meio ambiente, principalmente porque envolve todos nós. Esperamos construir um mundo mais sustentável quando pensamos numa sociedade mais consciente dos seus direitos e deveres. E, cuidar da ecologia é papel fundamental de todos. Esperamos que este plantio e conscientização seja o primeiro de muitos”, finaliza o prefeito.