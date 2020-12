Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 20:49 horas

Volta Redonda – O secretário municipal de Administração, Carlos Roberto Baía foi exonerado a pedido. O decreto com a exoneração foi publicado na primeira página do Volta Redonda em Destaque (órgão oficial da Prefeitra de Volta Redonda) do dia 01 de dezembro.