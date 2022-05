Secretário de Finanças de Barra Mansa se reúne com Ministro do Trabalho

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 17:55 horas

No encontro, Leonardo Ramos de Oliveira conseguiu a descentralização das análises da Comprev

Barra Mansa – Nesta quinta-feira, dia 05, o secretário de Finanças de Barra Mansa, Leonardo Ramos de Oliveira, se reuniu com o Ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Na pauta do encontro, a descentralização das análises dos processos da Comprev (Compensações Previdenciárias), que hoje é feita em Brasília. A reunião foi intermediada pelo deputado federal Antonio Furtado e rendeu bons resultados, já que o ministro se comprometeu em atender a demanda apresentada, retomando as avaliações das compensações para o município.

De acordo com o secretário, há cerca de um ano Barra Mansa vem reivindicando que a análise dos processos da Comprev seja retomada em Barra Mansa. “Desde que os processos passaram a ser avaliados em Brasília, o município perdeu um valor considerável, algo em torno de R$20 milhões em um curto período de 18 meses”, explicou Leonardo.

No decorrer da reunião, o ministro decidiu pela descentralização das análises. “Conquistamos uma grande vitória, com o apoio irrestrito do deputado Antônio Furtado, já que a medida possibilitará reverter os impactos ao fluxo de caixa causados pela centralização dos processos em Brasília. Para se ter ideia, quando o procedimento ocorria em Barra Mansa eram analisados uma média de 15 processos por mês. Com as avaliações na capital do país, esse quantitativo sofreu uma expressiva queda, passando para duas análises ao ano”, acrescentou Leonardo, concluindo que a reunião foi produtiva.

“Fomos bem recebidos pelo ministro, que se mostrou receptivo e empenhado em atender as reivindicações do município”.

Compensação Previdenciária

O procedimento é um acerto de contas entre o regime que paga a aposentadoria ou pensão do segurado (regime instituidor) e o regime do qual ele trouxe tempo de serviço e contribuição (regime de origem). A Prefeitura de Barra Mansa possui regime próprio de previdência, a Previbam.