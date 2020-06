Secretário de Saúde do Estado do Rio pede demissão nesta segunda-feira

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 08:52 horas

Fernando Ferry, anunciou sua demissão do cargo nesta manhã

Rio de Janeiro – O secretário Estadual de Saúde, Fernando Ferry, anunciou sua demissão do cargo nesta segunda-feira (22). “Hoje estou pedindo exoneração do meu cargo de secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Queria dizer que eu tentei. Eu agradeço ao governador por ter me dado esta oportunidade de tentar resolver estes graves problemas que estamos vendo na saúde. Eu só queria dizer mais uma coisa: peço desculpas à população. Mas a única coisa que eu tenho a falar: eu tentei. Obrigado e espero que vocês me desculpem”, disse Ferry em um vídeo gravado e enviado ao Bom Dia Rio.

A equipe que atuava com Ferry também deve deixar a pasta. Segundo informações da TV Globo obtidas junto a integrantes da equipe de Ferry que um dos motivos alegados para a demissão foi a pressão que ele vinha sofrendo para continuar pagando contratos com problemas.

Alguns contratos firmados durante a pandemia têm sido alvo de investigações. Entre eles, estão os de construção dos hospitais de campanha para atender as vítimas da Covid-19 e os de aquisição de equipamentos de saúde. Neste caso, a suspeita é de um esquema de superfaturamento na compra de respiradores.

O Governo do Rio de Janeiro confirmou que o novo secretário de Saúde será o coronel do Corpo de Bombeiros, Alex da Silva Bousquet, de 43 anos. Entre as atividades desempenhadas, ele é médico do Grupamento de Socorro de Emergência e trabalhou no Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (Iaserj). Confira ao final desta reportagem o currículo de Bousquet.