Secretário de Segurança diz que há déficit de 25 mil policiais no estado do Rio

Estado do Rio – O secretário estadual de Segurança Pública, Victor Santos, afirmou nesta terça- feira (12) que há um déficit de 25 mil policiais militares e civis no estado. A afirmação do secretário foi dada durante uma reunião na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), onde foram discutidas políticas para reduzir a criminalidade.

De acordo com o secretário, estão previstos outros concursos para a Polícia, mas não agora. Por ora, disse Victor Santos, o Governo do Estado vai trabalhar com o efetivo já existente.

Durante o encontro, o presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualverto (PL), disse que a Alerj e as autoridades da área de segurança estão estudando soluções para aumentar o quadro a curto prazo; entre elas, a convocação de candidatos aprovados no último concurso da Polícia Civil, Polícia Militar e Penal. Segundo ele, há cerca de 600 concursados em cada instituição.

Reforço nas centrais de flagrante

O coordenador-geral de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), promotor Alexandre Themistocles, propôs que os novos delegados e inspetores da Polícia Civil que estão se formando sejam remanejados para as equipes de plantões que atuam como centrais de flagrantes na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Estrutura da Secretaria

O deputado Luiz Paulo (PSD) perguntou ao secretário como funcionará a estrutura da nova Secretaria de Estado de Segurança Pública. Victor Santos explicou que o governo já encaminhou mensagem executiva a Alerj, estabelecendo a função de criar pasta de servidores, pois ele é o único servidor nomeado até o momento. Ele ainda afirmou que o órgão terá a função de estabelecer a integração institucional das Secretarias de Estado de Polícia Militar e Polícia Civil entre os demais entes públicos

Já o deputado Rodrigo Amorim (PTB) falou da importância da colaboração da Guarda Municipal na segurança pública. Segundo ele, os indicadores de criminalidade no Rio de Janeiro são bons, mas a tão falada sensação de segurança é um dilema.