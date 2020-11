Secretário estadual de Infraestrutura declara apoio a José Osmar

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 18:50 horas

Rio Claro – O candidato à reeleição para a prefeitura de Rio Claro, Professor José Osmar (PSC), realizou sua segunda carreata na tarde do último sábado (07) no trajeto que liga o distrito sede ao distrito de Lídice. Para José Osmar, o ato simbolizou a confiança dos eleitores em seu trabalho: “A população sabe que fizemos muito por Rio Claro e agora quer mais. O enorme número de pessoas nessa carreata mostra que temos o apoio dos eleitores e eles confiam na gente” comentou o candidato.

Babton Biondi, candidato a vice, considera que evento surpreendeu a todos. “Tínhamos uma grande expectativa para essa carreata, mas fomos pegos de supresa com a dimensão que ela tomou. Mais uma vez estamos gratos a todos que participaram e que vêm nos apoiando nesse momento tão importante de campanha” relatou.

Bruno Kazuhiro, atual secretário de Infraestrutra e Obras do estado do Rio de Janeiro, também esteve presente no evento.

“José Osmar sempre nos procurou em busca de melhorias para seu município. Nunca em forma de autopromoção, mas sempre pensando em como poderia contribuir com Rio Claro” relatou o secretário em seu discurso no evento.

A carreta se encerrou no centro de Lídice onde foi recomendado que, devido às medidas de segurança contra o coronavírus, não houvessem aglomerações. “Vamos comemorar cada um com sua família enquanto tudo não volta ao normal” finalizou.

José Osmar realizará uma live final no próximo sábado (14) onde pretende agradecer os eleitores que participaram do ato e discursar suas últimas considerações antes do dia da eleição, que acontece no próximo domingo