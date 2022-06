Secretário Sávio Neves toma posse da presidência do Conselho Estadual de Turismo e apresenta projetos da pasta

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 19:35 horas

Plano estratégico “Turismo RJ+10 Anos” e ações de promoção dos destinos fluminenses foram destaques das ações da Setur-RJ em andamento

Rio- Nesta terça-feira (14/06), aconteceu a reunião ordinária do Conselho Estadual de Turismo (CET) do Rio de Janeiro, que marcou a passagem da presidência do CET para o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Sávio Neves; e também a posse do vice-presidente do CET, Pedro Guimarães. O encontro aconteceu no auditório da Fecomércio, no Flamengo, na Zona Sul do Rio.

Organizado pela Setur-RJ e TurisRio, a reunião teve também como pauta a apresentação do calendário de participação em feiras e eventos nacionais e internacionais, os novos projetos das instituições, as ações de captação de eventos para o Rio de Janeiro, entre outros temas de interesse turístico.

Em sua apresentação, Sávio Neves enfatizou o projeto “Turismo RJ +10 Anos”. Desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), o projeto propõe ações para colocar o Rio de Janeiro em um patamar diferenciado, em termos de competitividade com outros destinos no cenário mundial, considerando resultados para os próximos 10 anos, que levem em conta sustentabilidade e integração, bem como as particularidades regionais.

Para o secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, a reunião além de representar oficialmente a sua investidura no cargo de presidente do Conselho Estadual de Turismo, foi importante também por dar oportunidade de apresentar os projetos da Secretaria às entidades presentes.

“Me sinto honrado e vou fazer jus à responsabilidade de ser secretário de turismo e estar à frente do CET. Poder apresentar para as representações de entidades setoriais e regionais os trabalhos da secretaria, já realizados e aqueles que estão por vir, tenho certeza, vai gerar o apoio e o estímulo necessários para seguirmos o segundo semestre com força e foco nos projetos”, ressaltou Neves.

Para Pedro Guimarães, empossado vice-presidência do CET, é um prestígio grande fazer parte da gestão executiva do órgão neste momento de retomada do setor.

“O segmento demonstrou que o período de verão foi muito positivo e aqui, no Conselho Estadual, a construção das melhores políticas de turismo para o estado são fundamentais, para que a chancela do governo do estado, unindo o setor empresarial ao setor público, possa validar de forma efetiva os muitos projetos em andamento”, concluiu Pedro.