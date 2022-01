Secretários de Barra Mansa conhecem novo sistema de gestão de documentos

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2022, 18:06 horas

Tecnologia de vanguarda possibilitará o máximo de detalhamento nas informações, agilidade, transparência e economia aos cofres públicos

Barra Mansa – Secretários municipais de Barra Mansa participaram na manhã desta segunda-feira, dia 24, de uma apresentação do novo sistema de Gerenciamento Eletrônicos de Documentos (GED) do governo municipal. As orientações sobre a implementação e funcionamento da tecnologia de vanguarda foram repassadas aos participantes pelo secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, e por Milena Rodrigues, representante da Nota Control – empresa vencedora da licitação para prestação do serviço. O encontro aconteceu no Parque Natural de Saudade.

Caminhando rumo à atualidade tecnológica, o secretário de Finanças destacou os benefícios da iniciativa. “Trabalhamos sobre cinco pilares: economia (iremos reduzir custos com o fim dos processos físicos), transparência (o munícipe vai poder conferir todas as etapas dos processos públicos), agilidade (a prefeitura vai estar na casa das pessoas), organização (haverá maior integração entre as Secretarias) e sustentabilidade”, disse Leonardo.

Ele destacou ainda, que todos os setores do governo serão treinados para o novo sistema e que os processos anteriores serão digitalizados gradativamente. “Após este treinamento, vamos implementar o GED, que está previsto para acontecer ainda no primeiro semestre deste ano”, destacou.

O sistema é acessado via Internet, de forma fácil, através de computador, celular ou tablet, permitindo o acompanhamento em tempo real de cada etapa do processo até sua finalização.

Representante da empresa Nota Control, Milena Rodrigues aproveitou para entrar no sistema e apresentar suas funcionalidades aos presentes na reunião. Também destacou a importância da colaboração de cada setor da prefeitura, pois o trabalho de implantação é em conjunto.

“O sistema veio para agregar, dar transparência e melhorar o atendimento ao munícipe. O GED vem para auxiliar nos fluxos, podendo ser modificado e melhorado, pois ele é um sistema customizado”, explicou Milena.

Além da agilidade, em relação aos gastos com papel, insumos e manutenção de espaços físicos para arquivar os processos, o governo municipal espera reduzir em torno de R$6,5 milhões ao ano com o Gerenciamento Eletrônico de Documentos.