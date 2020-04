Secretários municipais que vão disputar eleição têm até sexta para deixarem cargos

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 14:22 horas

Novas modificações ainda podem ocorrer, dependendo de articulações políticas

Sul Fluminense- O calendário eleitoral prevê que, até o dia 4 de abril (seis meses antes da eleição), os ocupantes de secretarias municipais que desejem disputar cargos de vereador ou prefeito em outubro devem se desincompatibilizar, deixando os cargos. Como o dia 4 de abril é um sábado, na prática as decisões devem ser tomadas até a sexta (03).

Em Volta Redonda, são dadas como certas as saídas de América Tereza da Secretaria Municipal do Idoso, Mulher e Direitos Humanos (Smidh), de Toninho Oreste da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e de Maurício Batista da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

Em Barra Mansa, devem se descompatibilizar do cargo para concorrem as eleições o secretario de Ordem Pública, Luiz Furlani, o secretário de Governo, Alexandre Martins, e o sub secretário de Governo, J. Chagas.

Em Resende, a única saída cogitada até o momento é a do secretário municipal de Esportes, Davi Jesus. Ele é vereador e volta à Câmara Municipal para tentar a reeleição.

Em todos os casos, a listagem é preliminar. Ainda podem ocorrer alterações, dependendo de articulações políticas até a sexta-feira.