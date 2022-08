Segundo Encontro Regional do Estado tem participação de Cláudio Castro

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 10:04 horas

Angra dos Reis – O governador e pré-candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, participou, nesta segunda-feira (8/8), do segundo Encontro Regional do Estado, em Angra dos Reis. Além de promover o diálogo com a população de diferentes municípios fluminenses, o evento é uma oportunidade para discutir demandas da população e fazer um balanço dos projetos e ações do governo. A cidade de Angra já recebeu investimentos de R$ 400 milhões desde o início de 2022.

– Este é um governo que busca o resgate. Seja ele do diálogo, dos municípios ou da credibilidade que havia sido perdida. É uma grande alegria estar aqui em Angra, podendo ouvir de perto os anseios dos moradores e mostrando a retomada de investimentos em todo o estado – disse o governador, que estava acompanhado do seu pré-candidato a vice-governador, Washington Reis.

Entre as ações destacadas por Castro está a ampliação do Aeroporto de Angra, iniciativa aguardada há 17 anos, que vai contar com R$ 26 milhões em investimentos. O local terá sua pista ampliada para 1.075 metros, 90 metros a mais do que a atual. Está previsto ainda o aumento do número de embarque e desembarque de passageiros e a construção de um centro de convenções. O governador também ressaltou a entrega de uma Casa do Trabalhador e obras de infraestrutura que estão melhorando a qualidade de vida da população.

– Os moradores de Angra dos Reis recebeu o governador de braços abertos. Ele está fazendo um governo de união, recuperando o estado e suas cidades – ressaltou o prefeito de Angra, Fernando Jordão.

O evento reuniu prefeitos de outras cidades, deputados, vereadores e diferentes lideranças políticas. O primeiro encontro do Estado aconteceu na semana passada, em Volta Redonda.