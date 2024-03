‘#SeLiga16’: Volta Redonda promove campanha de incentivo ao voto aos 16 anos

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda lançou a campanha “#SeLiga16”, para incentivar os jovens que completam 16 anos até outubro deste ano a emitir o título de eleitor. A iniciativa tem como objetivo ampliar a participação dos jovens com idade mínima para votar no processo eleitoral.

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, explicou que a CoordJuv de Volta Redonda promove, desde 2021, o projeto “Se Liga Juventude”, com ações de conscientização e sensibilização, orientação e prevenção para gerar impacto e espaços de discussão e reflexão sobre assuntos temáticos que atingem diretamente as juventudes.

“Em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou o menor número na história de jovens de 16 e 17 anos com título de eleitor. Desde então, a CoordJuv organiza a campanha ‘#SeLiga16’ para ampliar a participação desses jovens no processo eleitoral. De forma prática, a equipe da coordenadoria auxilia os jovens que tenham dúvidas sobre como funciona a emissão do título de eleitor por meio de mutirões realizados em três espaços: Centro Oportunizar, na Vila Santa Cecília; sede da Coordenadoria da Juventude, no Aterrado; e Subprefeitura, no Retiro”, falou Larissa.

Campanha vai até 19 de abril

O jovem que vai completar 16 anos até outubro de 2024 pode ir até o Centro Oportunizar ou na Coordenadoria da Juventude, de segunda a sexta-feira, ou na Subprefeitura do Retiro nos dias 8, 10, 12, 15, 17 e 19 de abril, das 8h às 17h. A emissão do título de eleitor tem prazo até maio, e neste ano conta com a obrigatoriedade da biometria

Para conseguir o título de eleitor, basta acessar o link do TítuloNet (https://cad-app-titulonet.tse.jus.br/titulonet/novoRequerimento) até o dia 8 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral; selecionar a opção “não tenho” na guia “Título de eleitor”; preencher todos os campos indicados com dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento. Após o preenchimento do requerimento, o jovem deve procurar a Justiça Eleitoral para o cadastro da biometria.

Serviço:

Campanha #SeLiga16 – Emissão de Título de Eleitor

• Centro Oportunizar – Rua 16, S/N, Vila Santa Cecília – Segunda a sexta-feira, 9h às 12h e 13h às 17h;

• Sede da Coordenadoria da Juventude – Avenida Paulo de Frontin, nº 457, 1º andar Sala 102, Aterrado – Segunda a sexta-feira, 8h às 12h e 13h às 17h;

• Subprefeitura do Retiro – Avenida Antônio de Almeida, nº 70, Retiro – Segunda a sexta-feira, 8h às 12h e 13h às 17h.

Secom/PMVR.