Senador Portinho diz que fará emenda de R$ 1,5 milhão para Porto Real

Matéria publicada em 5 de agosto de 2021, 15:44 horas

Porto Real – O senador Carlos Francisco, Portinho, foi recebido nesta quinta-feira, dia 05, no Horto Municipal, pelo prefeito Alexandre Serfiotis, vereadores e secretários municipais. Durante o encontro, o parlamentar se comprometeu em fazer uma emenda de R$ 1,5 milhão destinada à construção de uma Unidade de Saúde da Família, no bairro Parque Mariana, e a na compra de equipamentos hospitalares.

-Esse recurso que será indicado pelo senador, a meu pedido, terá sua aplicação na construção da USF no Parque Mariana e na compra de equipamentos hospitalares, o que vai melhorar diretamente o atendimento em saúde da nossa população. Agradeço o senador pela parceria e empenho com a nossa cidade – declarou o prefeito.

O senador agradeceu a todos e afirmou que, nas cidades do interior do Estado, a união entre os poderes Executivo e Legislativo é ainda mais fundamental para o avanço rumo ao desenvolvimento.

-Brigas políticas não levam à nada, o principal é defender os interesses da população como um todo. Eu sou Senador pelo Estado do Rio, logo sou Senador de Porto Real, e todas as cidades do Sul Fluminense também podem contar comigo – concluiu Portinho.