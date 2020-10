Senador Romário anuncia apoio a Washington Granato

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 18:31 horas

Volta Redonda – O senador Romário (Podemos) esteve nessa sexta, 16, em Volta Redonda, aonde veio anunciar seu apoio ao candidato a prefeito Granato, do Solidariedade. Para o senador Volta Redonda precisa de ordem na casa muito mudar e essa mudança e isso só se dará com a eleição de Granato.

“Estou triste com o que estou sabendo que está acontecendo aqui nessa cidade. São vários problemas nas áreas da saúde, educação, segurança pública, entre outros setores que foram abandonados pelo atual gestor”, afirmou.

Romário afirmou também que a eleição de Granato e Geraldinho, como vice, implicará em trazer várias emendas para a cidade e com Granato e seu governo possam fazer grandes mudanças em Volta Redonda.

“Essa dupla não é a melhor, mas sim a única que pode mudar a realidade dos moradores de Volta Redonda”, ressaltou.

Para o candidato Granato, a vinda de Romário a cidade demonstra que sua campanha está no caminho certo. “Com ele colocaremos ordem na cidade”, afirmou Granato.

Carreata

Após receber os candidatos a vereadores pelo Podemos e pelo Solidariedade, Romário, acompanhado de Granato e Geraldinho saíram em carreata. Mais de cem carros participaram do movimento, que saiu do bairro Jardim Amália passando pela Avenida Amaral Peixoto, Vila, Aterrado e Avenida Sávio Gama e terminando na Vila Brasília.

No bairro Vila Brasília Romário e Granato foram abordados por vários moradores que anunciaram o apoio total a Granato, mas também apresentaram suas reivindicações. Foi o caso da dona de casa Marcia Ferreira que afirmou que toda sua família está com ele. “Tenho certeza que ele resolverá os problemas na área da saúde. Meu pai está esperando por uma cirurgia de catarata há anos e até agora nada”, afirmou.

Também quem apresentou suas reclamações quanto ao atual estado da cidade, foi a Luciana Berti. “Meus filhos estudam numa escola municipal e só com muito esforço estamos conseguindo que eles assistam às aulas. Para mim este ano está perdido”.

E o João Carlos também apresentou uma solicitação ao candidato para que o estacionamento rotativo seja revisto. “Por incrível que possa parecer agora tenho que pagar para deixar meu carro estacionado em frente da minha casa”, contou.