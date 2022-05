Serfiotis conversa com governador e deputado sobre Hospital dos Olhos para Porto Real

Porto Real – O Prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, esteve na capital fluminense ao lado do governador, Cláudio Castro e do deputado estadual, Rosenverg Reis, para tratar de diversos assuntos, entre eles, o Hospital dos Olhos. O encontro foi realizado na última segunda feira, 2, e um dos pedidos para o município foi a implantação desse importante hospital.

O Hospital dos Olhos pretende atender a demanda para atendimentos especializados, tornando mais rápido e eficaz o tratamento direto a população. A estrutura será composta por espaços equipados para cirurgias oftalmológicas de baixa, média e alta complexidades, podendo atender pacientes de todas as idades e ser referência na região Sul fluminense.

O prefeito Alexandre Serfiotis falou sobre a reunião:

— Estive na capital para conversar com o Governador e fiz um pedido especial, pois entendo que um hospital tão importante como esse, vai gerar um benefício incrível para todos, são cirurgias de catarata, exames complexos, problemas de retina, estrabismo, glaucoma, entre outros serviços oferecidos que, certamente, darão mais qualidade de vida aos munícipes. Falei para o Governador Cláudio da importância do hospital dos Olhos na cidade e, que nosso trabalho, é buscar parceria com o estado visando sempre o melhor para Porto Real — disse.

Por fim, um novo encontro foi marcado para novos debates sobre o tema, o deputado estadual, Rosenverg Reis o governador Cláudio Castro e Alexandre Serfiotis encerraram o encontro com o desejo de firmar mais uma parceria entre Prefeitura e Estado.