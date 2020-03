Serfiotis dá recomendações médicas sobre o Covid-19

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 22:31 horas

Sul Fluminense – O deputado federal Alexandre Serfiotis, que é médico, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira (23), onde comentou sobre a importância do isolamento social para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.

– Sabemos que esses dias são os mais importantes para conter a disseminação do vírus, por isso, é tão importante que as pessoas fiquem em casa e evitem ao máximo aglomerações. Isso fará com que o sistema de saúde não entre em colapso- disse o parlamentar.

Ele também destacou a preparação de 188 leitos do Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, que atende treze cidades da região Médio Paraíba para receber pacientes com a doença.

– Estou sempre em contato com a equipe do Ministério da Saúde e do governo do estado do Rio de Janeiro e estamos nos mobilizando e preparando para um momento de caos.

Sabemos que no Brasil a doença não atingiu seu pico e que ela pode ter um avanço muito rápido no número de casos. Com isso, muitas pessoas poderão precisar ao mesmo tempo de um leito hospitalar e CTI para ventilação mecânica – disse preocupado.

Para evitar o caos no sistema de saúde, as autoridades pedem que as pessoas fiquem em casa e saiam apenas para necessidades essenciais.

– Além de lavar sempre as mãos, é importante também que as pessoas se lembrem de higienizar superfícies de objetos e ambientes – destacou Serfiotis.

Ao final do vídeo, o deputado agradeceu e parabenizou os profissionais de saúde que estão na frente de batalha contra a pandemia.

– Todos estão fazendo um esforço enorme em prol dessa causa. Os profissionais de saúde estão trabalhando incansavelmente. A nossa união neste momento para conter essa doença é fundamental, pois o poder de contágio é altíssimo. Vamos ficar juntos nessa batalha e tenho certeza que venceremos – finalizou Serfiotis.