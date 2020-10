Serfiotis e Rafa Pirô recebem apoio do senador Romário e deputado Bebeto

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 19:05 horas

Porto Real– O candidato a prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis (PSD), e seu vice na chapa, Rafa Pirô (PSC), receberam apoio de dois importantes nomes da política fluminense: deputado estadual Bebeto e do senador Romário, ambos do partido Podemos, que se colocaram à disposição do futuro governo neste projeto de reconstrução da cidade.

O deputado Bebeto destacou a importância de os moradores votarem em quem conhece a fundo a cidade e em pessoas que possuam boa relação nas esferas estadual e federal, como é o caso de Alexandre Serfiotis e Rafa Pirô.

– São duas pessoas que eu conheço e nas quais eu confio e acredito. São íntegras. Nós precisamos de pessoas do bem na política e eu tenho a certeza disso em relação a Alexandre Serfiotis e a Rafa Pirô. Porto Real pode contar comigo e eu peço aos moradores o voto no 55. Vamos ajudar a reconstruir Porto Real – declarou.

O senador Romário exaltou o trabalho de Alexandre Serfiotis como deputado federal e em defesa dos moradores da cidade e também pediu o voto para a chapa.

– Como senador, presenciei todo o trabalho de Alexandre Serfiotis no Congresso Nacional, onde sempre defendeu o município. Como prefeito, tenho a certeza de que fará muito mais. Serfotis e Rafa Pirô poderão contar comigo no que precisar. Por isso, peço aos moradores de Porto Real o voto no 55 – declarou.

Serfiotis agradeceu o apoio recebido da “dupla do tetra”, como passaram a ser chamados Bebeto e Romário, após a conquista do quarto título mundial pela seleção brasileira de futebol, no ano de 1994.

– Nosso projeto de reconstrução Porto Real vai precisar muito do apoio externo e o deputado estadual Bebeto e o senador Romário já se colocaram à disposição do nosso futuro governo para ajudar nossa cidade, por meio de liberação de recursos oriundos de emendas parlamentares e gestão junto ao governo estadual. São duas pessoas vencedoras tanto na política, quanto na vida profissional – disse Alexandre.

Rafa Pirô também falou sobre a importância dos apoios recebidos e o que isso significa não só para a campanha, mas, especialmente, para a cidade.

– Porto Real precisa de um governo que possua uma boa relação externa, seja no campo político, seja no empresarial. Vamos reconstruir nossa querida cidade com a participação de todos e nesse nosso projeto vamos buscar a ajuda que for necessária para fazer Porto Real voltar a ser feliz – enfatizou.