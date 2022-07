Serfiotis protocola projeto de Lei sobre piso salarial dos Agentes de Saúde e de combate de endemias

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 16:38 horas

Prefeito Serfiotis ainda se reuniu com agentes contemplados para explicar as etapas do Projeto

Porto Real- Foi protocolado junto ao Legislativo Municipal nesta sexta, 29 de julho, pelo prefeito Serfiotis, o Projeto de Lei Municipal nº 126, que visa valorizar os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate de endemias. Alexandre Serfiotis realizou pessoalmente a entrega do Projeto de Lei, conversou com os vereadores e reafirmou o seu compromisso de trabalhar em prol dos profissionais de Saúde.

O Projeto de Lei nº 126 atende as orientações da portaria do Ministério da Saúde (MS) relacionadas à emenda constitucional, onde os profissionais terão seus vencimentos (salários) ajustados para 2.424.00 (dois mil e quatrocentos e vinte quatro reais), valor esse, que será repassado na forma de Assistência Financeira Complementar da União.

Ainda na data, o prefeito Serfiotis se reuniu com os profissionais que serão contemplados no Horto Municipal, onde explicou sobre os trâmites burocráticos que estão sendo finalizados para que o município de Porto Real possa cumprir essa emenda. “Essa orientação partiu do Ministério da Saúde, porém a nossa gestão já se adiantou para que nossos profissionais sejam beneficiados com a Lei. Esse foi mais um grande passo do nosso governo, que busca não só a melhora nos indicadores de saúde, mas também o bem-estar e valorização dos nossos profissionais”, finalizou Serfiotis.

Estiveram presentes nos eventos, o presidente da Câmara, Carinho Tchaia, o líder de governo, Elias Vargas, e os vereadores Diego Graciani, Fernando Beleza, Henry de Bulhões e Juan Pablo.