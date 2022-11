Serfiotis vistoria obras de revitalização da Avenida Renato Monteiro - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de novembro de 2022, 07:15 horas

Porto Real- O prefeito Alexandre Serfiotis visitou as obras de recapeamento asfáltico da Avenida Renato Monteiro na última quinta-feira (17), junto com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva (Silvinho). A vistoria ocorreu no trevo de acesso da Avenida, trecho que liga o Tecnopolo à Rodovia Presidente Dutra.

O secretário explica que no total, serão investidos 24 milhões de reais, que resultarão na revitalização de 9 mil metros de pista.

– Além do recapeamento, a via passa pela compactação do solo visando ampliar a durabilidade e possibilitar o recebimento de veículos de grande porte. Outros serviços que serão realizados é a construção de uma ciclofaixa e revitalização da sinalização vertical e horizontal em toda a Avenida – finaliza Silvinho.

Os serviços fazem parte de uma parceria entre a prefeitura municipal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e para Serfiotis, o investimento visa trazer mais modernidade e desenvolvimento para a região industrial. O gestor ainda destaca que essa é uma área que recebe um grande fluxo de veículos, sejam de pequeno ou de grande porte, com destino às fábricas e empresas do Tecnopolo.

– Essa é uma obra para as futuras gerações, onde nosso objetivo é atrair novos investimentos, proporcionando a competitividade das empresas e a geração de novos empregos. Dessa maneira, setores como comércio local, turismo e lazer, segurança dos trabalhadores e da própria população também serão favorecidos. É através desse empenho coletivo que seguiremos o caminho do desenvolvimento e seremos destaque entre os municípios do nosso estado – concluiu Serfiotis.