Serviços do Centro Oportunizar vão a bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de outubro de 2022, 17:27 horas

Em outubro, equipe vai visitar quatro CRAS para ajudar os jovens na inserção no mercado de trabalho

Volta Redonda – O projeto Centro Oportunizar nos Territórios estará em quatro bairros de Volta Redonda neste mês de outubro. A iniciativa da prefeitura, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), leva os serviços disponíveis no quiosque, que funciona na Vila Santa Cecília, para os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). A cada semana, a equipe do Centro Oportunizar passará uma tarde em um bairro diferente para atender os jovens da comunidade.

Há pouco mais de um ano, o Centro Oportunizar de Volta Redonda foi inaugurado com o objetivo de auxiliar na conquista do primeiro emprego ou estágio, além da inserção no Programa Jovem Aprendiz. O público alvo é formado por adolescentes e jovens adultos entre 15 e 29 anos. O quiosque fica na Rua 16, nº 245, Vila Santa Cecília, e funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Perto da comunidade

Para facilitar o acesso aos serviços, foi implantado o Centro Oportunizar nos Territórios. A programação de outubro começa no dia 06, no CRAS do bairro Nova Primavera (Praça Ponciano Guimarães, nº 51), às 14h. No local, serão ofertadas elaboração de currículo, ficha para o Programa Jovem Aprendiz, criação de e-mail profissional e Linkedin (rede social profissional, onde empresas conseguem buscar candidatos ideais para suas vagas), emissão de Carteira de Trabalho e divulgação de cursos de capacitação e qualificação gratuitos.

O projeto segue em todas as quintas-feiras do mês, sempre às 14h. No dia 13, o Centro Oportunizar nos Territórios estará no CRAS do Ilha Parque (Rua 13 B, s/nº); no dia 20, a equipe da CoordJuv estará no CRAS São Luiz (Rua Edgard Nogueira, nº 787); e no dia 27, os jovens do Açude serão beneficiados pela ação no CRAS do bairro (Avenida Francisco Antonio Francisco, s/nº).