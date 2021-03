Servidores da Justiça pedem suspensão de serviços presenciais

Matéria publicada em 18 de março de 2021, 20:32 horas

Rio – O Sind-Justiça ( Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro) realizou reunião na terça-feira, dia 16, com juízes e pediu que o Tribunal determine a suspensão imediata, por um período inicial de 15 dias, das atividades presenciais no Tribunal de Justiça em todo o Estado, incluindo as audiências e sessões do júris.

Pediu ainda a suspensão de intimações e demais atos presenciais, com manutenção apenas de serviços essenciais em regime de plantão, como forma de colaborar para impedir o avanço da Covid em nosso Estado e, após este período, que se faça nova avaliação da necessidade de manutenção ou não das medidas.

O sindicato quer ainda “que se modifique o horário de funcionamento e atendimento em todas as unidades do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus, adotando-se, excepcionalmente, o horário de 13h às 17h enquanto perdurar a situação crítica da Covid, tendo em vista que o horário hoje adotado, com ingresso às 11h, contribui para o aumento do fluxo de pessoas em horário de grande movimento nas ruas e nos transportes coletivos, o que agrava o risco de disseminação do vírus”.