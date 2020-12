Servidores estaduais têm até fevereiro para declararem patrimônio

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 18:48 horas

Rio – A data da entrega da declaração de bens e valores ao Sispatri, o Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos do Poder Executivo Estadual, começa no dia 07/12/2020 com prazo de 60 dias, indo até o dia 04/02/2021.

Na declaração desse ano, não haverá mudanças no sistema em relação ao ano passado e o procedimento para envio da declaração será igual. O acesso será feito por meio do Portal do Servidor e não será necessário qualquer programa específico para enviar a documentação.

– No ano passado tivemos 93% de adesão, cerca de 190 mil servidores, esse ano queremos chegar a 100% de adesão – destacou Francisco Ricardo Soares, Controlador Geral do Estado.

Em caso de dúvidas os servidores deverão procurar os responsáveis pelo RH de seus respectivos órgãos, eles possuem um novo canal de comunicação com a CGE para demais dúvidas dos gestores. Este sistema será de uso exclusivo para os setores de RH, onde será possível realizar solicitações, sanar dúvidas e questionamentos referentes ao funcionamento do SISPATRI, além da possibilidade de acompanhar o andamento das aberturas dos chamados.

Etapas do preenchimento do Sispatri:

1 – Acesse o site www.servidor.rj.gov.br, na aba do lado direito insira sua ID funcional e senha

2 – Na página inicial do portal, no índice que aparece na parte de cima, clique em Sispatri

3 – Clique em “envie sua declaração” logo abaixo do símbolo do Sispatri

4 – São três opções para enviar a declaração: preencher todos os dados, importar a declaração do Imposto de Renda 2020 (arquivo em formato “.DEC”) ou copiar a declaração entregue ao Sispatri em 2019 e atualizar os dados, se necessário. É possível parar o preenchimento e continuar em outro momento.

5 – Caso o servidor escolha por preencher todos os dados desde o início, basta inserir as informações solicitadas e clicar em confirmar e avançar ao final de cada etapa. É possível verificar os dados inseridos sobre os bens na plataforma clicando em verificar.